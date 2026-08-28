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چهارمین جشنواره بادام قوشچی ارومیه با هدف معرفی آیینهای سنتی وفرهنگی، صنایع دستی، ظرفیت های گردشگری ومحصولات کشاورزی برگزار و در فهرست جشنواره های ملی ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهردار قوشچی گفت: جشنواره بادام قوشچی در چهار روز میزبان شهروندان، گردشگران و میهمانان خواهد بود و برنامههای متنوعی از جمله موسیقی زنده، آیینهای سنتی و آذربایجانی، غرفههای سنتی و محصولات فرهنگی و هنری و بازارچه سنتی در آن پیشبینی شده است.
عیوض نژاد افزود: یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره، معرفی بادام قوشچی بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم کشاورزی منطقه و ایجاد زمینه برای برندسازی محصولات بومی، حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی و گردشگری شهر است؛ جشنوارههای پیشین نیز با همین رویکرد و با هدف توسعه گردشگری کشاورزی و خانوادهمحور برگزار شدهاند.
وی در ادامه گفت: جشنوار انگور ارومیه، جشنواره گیلاس اشنویه، جشنواره گل محمدی خوی و ... از جشنوارههای ثبت ملی آذربایجان غربی است که جشنواره بادام قوشچی به این فهرست افزوده شده است.
شهردار قوشچی تصریح کرد: جشنوارههای گردشگری ضمن آنکه موجب ایجاد نشاط و تفریح برای مردم میشود فرصتی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، تاریخی و صنایعدستی هر منطقه نیز فراهم میکند.
شهردار قوشچی درادامه گفت: قوشچی از نظر تاریخی و گردشگری ظرفیتهای بالایی دارد و شهرداری قوشچی با هدف نشان دادن هویت این شهر اقدام به راهاندازی یک موزه کرده است.
وی گفت: ۵۲ غرفه در بازارچه قدیمی محصولات تولیدی و کشاورزی خود به ویژه بادام را عرضه کردهاند.
این جشنواره تا ۸ شهریور ادامه دارد.