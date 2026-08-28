کتاب «بالا توی صحرا، پایین توی درّه» از مجموعه «بالا و پایین» به نویسندگی کیت مِسنِر و ترجمه سارا سلیمی، با هدف آشنایی کودکان و افزایش دانش عمومی آنها در حوزه محیط زیست، در انتشارات مهرسا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجموعه‌کتاب «بالا و پایین» که با هدف آشنایی کودکان و افزایش دانش عمومی آن‌ها در حوزه محیط زیست منتشر شده است، به آن‌ها کمک می‌کند سفری کوتاه و ماجراجویانه در طبیعت داشته باشند.

سفر به دور دنیا و دیدن جا‌های مختلف احتمالا آرزوی همه ماست. دوست داریم بگردیم و چیز‌های جدید ببینیم. البته اگر از ما درباره جغرافیای اطراف خودمان هم سؤال بپرسند، به احتمال زیاد نمی‌توانیم پاسخ درستی بدهیم، چون اطلاعات زیادی نداریم. پس اگر می‌خواهید جهان‌گردی کنید، از منطقه خودتان شروع کنید؛ شروع کنید به دیدن دقیق و موشکافانه اطراف‌تان، از آب‌وهوا گرفته تا حیوانات و گیاهان و فرهنگ‌ها.

اگر دوست دارید فرزندتان هم با دنیای اطرافش آشنا شود و دانستنی‌های متنوعی بخواند و به اطلاعات عمومی‌اش اضافه شود، به‌سراغ کتاب‌ها بروید؛ آنها بهترین دوست و راهنما برای این کار هستند.

در این مطلب یک مجموعه‌کتاب را می‌خواهیم به شما و فرزندتان معرفی کنیم. مجموعه «بالا و پایین» اثری از انتشارات مهرسا است که در قالب خاطراتی داستانی از سفر‌های یک کودک، ما را با آنچه که در طبیعت وجود دارد آشنا می‌کند.

این مجموعه دارای پنج کتاب است که عناوین آنها عبارت‌اند از: «بالا روی درختان، پایین توی جنگل»، «بالا روی برف، پایین توی برف»، «بالا روی آب، پایین توی آب»، «بالا روی خاک، پایین توی خاک» و «بالا توی صحرا، پایین توی درّه».

این آثار به نویسندگی کیت مِسنِر، تصویرگری کریستوفر سیلاس نیل و ترجمه سارا سلیمی در بازار نشر کشور عرضه شده‌اند. همان‌طور که از عناوین جلد‌ها مشخص است، هر کدام به بخشی از محیط زیست می‌پردازند و جزئیات آن را به کودک نشان می‌دهند.

برای مثال در کتاب «بالا توی صحرا، پایین توی درّه» که ۴۸ صفحه مصور دارد، ما با کودکی همراه می‌شویم که همراه پدر و مادرش به یک گردش در طبیعت رفته است. آنها در صحرا چادر زده‌اند. کودک همراه مادرش به‌سمت درّه می‌رود. او در مسیر با انواع و اقسام حیوانات آشنا می‌شود و نام‌شان را برایمان می‌گوید. حتی بعضی از آنها ماجرایی هم دارند و مثلا کتاب نشان می‌دهد که کدام جانور شکارچی است و کدام شکار. آنها از درّه عبور می‌کنند تا به جایی برسند که کودک برای دیدنش مشتاق است.

اسامی به‌کاررفته در کتاب شاید در وهله اول که با آن مواجه می‌شویم، برایمان ناآشنا باشد، اما این نکته به فهم کتاب صدمه‌ای وارد نمی‌کند و شما می‌توانید با کمی صبوری و در پایان کتاب، کودک‌تان را با توضیحات هر اسم روبه‌رو کنید و برایش با همان لحن کتاب که ماجراجویانه است، توضیح دهید که آن حیوانی که در کتاب نام برده شده و اسمش را تا حالا نشنیده بودید، چه‌جور حیوانی است و چطور زندگی می‌کند یا فلان گیاه در صحرا چطور رشد می‌کند. همچنین، دانشنامه‌ای هم درباره اسامی آشنا در کتاب آمده است: مثل کویر چیست، درّه چیست و نام‌هایی دیگر.

کتاب «بالا توی صحرا، پایین توی درّه» مانند دیگر جلد‌های مجموعه «بالا و پایین» نثر و نگارشی ساده و روان دارد و مترجم، متنی همه‌فهم را برای کودکان آماده کرده است: به‌ویژه کودکان بالای پنج سال. این آثار که در زمره دانش عمومی قرار می‌گیرند، با موفقیت کنجکاوی کودک را قلقلک داده و احساس جست‌وجوگری را در او بیدار می‌کنند؛ چراکه می‌دانیم کودکان بسیار کنجکاو و جست‌وجوگرند و حتما بیش از بزرگ‌تر‌ها برای شناخت اطراف خود مثل گیاهان و حیوانات علاقه نشان می‌دهند.

نویسنده این مجموعه کیت مسنر است که برنده جوایز متعدد و خالق کتاب‌های فراوانی برای کودکان است. او در آثارش موضوعات علمی و طبیعی را با روایت‌های جذاب و کودک‌محور پیوند می‌دهد. با مطالعه یک جلد از این مجموعه می‌توانید به صحت این حرف پی ببرید.

در بخشی از متن کتاب «بالا توی صحرا، پایین توی درّه» می‌خوانیم:

وقتی از میان صخره‌های تنگه رد شدیم، به جای خنک و سایه‌داری می‌رسیم.

مامان می‌گوید: «آنجا نه. آن صخره صاحب دارد!»

یک مار زنگی الماسِ سرخ با پولک‌های براق و درخشان، آنجا را گرفته است.

یک کوکوی دونده نزدیک می‌شود. مار دمش را بلند می‌کند. صدای وزوز تندوتیزی در فضا می‌پیچد.

مامان آهسته می‌گوید: «هییییییس... نگاه کن.»

کوکوی دونده یک قدم بلند برمی‌دارد. بعد یکی دیگر. من نفسم را حبس می‌کنم و منتظر حمله‌ی مار می‌مانم. اما همان‌موقع...

چِرِق!

کوکوی دونده، سرِ مار را به منقارش می‌گیرد.

انتشارات مهرسا، کتاب «بالا توی صحرا، پایین توی درّه» از مجموعه «بالا و پایین» به نویسندگی کیت مِسنِر، تصویرگری کریستوفر سیلاس نیس و ترجمه سارا سلیمی در ۴۸ صفحه مصور رنگی برای کودکان بالای پنج سال منتشر کرده است.