به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبه‌های امروز نماز جمعه ساری با بیان اینکه وحدت و تلاش برای مردم، سلاحی خطرناک‌تر از بمب اتم برای دشمنان است گفت حضور پررنگ‌تر مسئولان در میان مردم و توجه به ارزش‌های دینی در کنار توسعه اقتصادی باید در اولویت باشد.

آیت الله محمدی لایینی، هفته دولت را فرصتی برای بیان دستاورد‌ها و تلاش‌ها در راه خدمت به مردم دانست و افزود: مسئولان حضور بیشتر و موثرتری در میان مردن داشته باشند.

خطیب جمعه ساری همچنین با اشاره به اینکه هفته وحدت، تدبیر ارزشمند امام راحل بود گفت: نباید اختلافات جزئی، میان امت اسلام تفرقه ایجاد کند.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس، ویژگی اصلی استعمار را تفرقه افکنی دانست و افزود: انقلاب اسلامی، احیا کننده راه و آرمان رئیسعلی‌ها در مبارزه با سیاست استعماری است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به دغدغه‌های عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد: خواهران و برادران انقلابی و جامعه به این ارزش اساسی پایبند باشند، همچنین مدیریت استان نباید فقط به مسائل عمرانی و اقتصادی معطوف شود، بلکه تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی باید در کنار آبادانی به موازات آن پیش برود.

آیت الله محمدی لایینی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی و بیداری امت، جبهه مقاومت و ملت‌های مظلوم با سلاح وحدت و انسجام، مستکبران را از اریکه قدرت پوشالی به زودی سرنگون خواهند کرد.