نیروگاه ۷ مگاواتی بندرگز با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این نیروگاه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع احداث شده است.

با احداث آن برای ۲۵ نفر اشتغالزایی دارد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در این سفر سه روزه علاوه بر بازدید از چند طرح زیرساختی، تعدادی از طرح های هفته دولت گلستان را افتتاح کرد.

آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری آشوراده پس از ۳۰ سال و افتتاح سد آقدکش پس از ۱۴ سال از مهم‌ترین برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور به گلستان بود.

افتتاح چند طرح نیروگاه برق و گازی و شرکت در نشست شورای برنامه‌ریزی، از دیگر جمله برنامه‌های سفر سه روزه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به گلستان بوده است.