به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این رقابت‌ها، کاراته‌کا‌ها در سطحی بالا و نزدیک برای کسب عنوان قهرمانی و مدال‌های این دوره به مصاف یکدیگر رفتند.

شرکت‌کنندگان با به نمایش گذاشتن توانایی‌های فنی، سرعت، دقت و آمادگی بدنی خود، برای ایستادن بر سکوی قهرمانی رقابت کردند.

برترین‌های این دوره از مسابقات نیز به مرحله رقابت‌های برون‌مرزی راه پیدا می‌کنند تا در میادین بین‌المللی، توانمندی کاراته بانوان ایران را به نمایش بگذارند.