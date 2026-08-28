مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: همزمان با اجرای طرح‌های اضطراری تأمین آب، عملیات اجرایی ابرپروژه فدک با وجود محدودیت‌های مالی در ۶ جبهه کاری فعال است و تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از این طرح باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس صدریان‌فر در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های آبرسانی شهرستان ایذه که با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان، فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، صیدون و دزپارت، فرماندار ایذه و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: رساندن آب به مردم افتخاری برای مجموعه سازمان آب و برق خوزستان و شرکت آبفا است و همکاران ما در این حوزه با نگاه خدمت‌رسانی، شبانه‌روز برای تأمین آب پایدار تلاش می‌کنند.

وی با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس، فرماندار ایذه و سایر مسئولان شهرستان افزود: نسبت به منطقه ایذه و حوزه منگشت تعصب و دغدغه ویژه‌ای داریم و در جلسات متعدد، موضوع تأمین آب این منطقه را دنبال کرده‌ایم. استاندار خوزستان نیز بار‌ها جلسات مختلفی برای بررسی وضعیت آب ایذه برگزار و بر ضرورت رفع مشکلات موجود تأکید کرده است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: در حوزه تأمین آب ایذه، اجرای طرح‌های اضطراری را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتوانیم شرایط تأمین آب شرب مردم را متعادل کنیم و در کنار آن، ابرپروژه فدک نیز با جدیت در حال اجراست.

صدریان‌فر با اشاره به روند اجرای طرح فدک گفت: با وجود محدودیت‌های منابع مالی، در حال حاضر ۶ جبهه کاری در این پروژه فعال است و عملیات در بخش‌های مختلف از جمله تونل‌ها، خط انتقال و آبگیر در حال انجام است. پیمانکار پروژه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، نیز در چندین جبهه کاری مشغول فعالیت است و روند اجرای پروژه با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه قرارداد طرح فدک در سفر رئیس‌جمهور به خوزستان مبادله شده است، تصریح کرد: این پروژه از آرزو‌های مردم منطقه و مجموعه مسئولان است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از آن باشیم؛ چراکه فدک تنها یک پروژه برای تأمین آب شرب نیست و می‌تواند در حوزه‌های اشتغال، کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه نیز تحول ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان همچنین با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته و همزمانی جنگ ۱۲ روزه و دیگر تهدید‌ها با اوج مصرف آب و برق، گفت: تأمین آب و برق مستقیماً با آسایش و رفاه مردم ارتباط دارد و همکاران ما در سخت‌ترین شرایط تلاش کردند وقفه‌ای در این خدمات ایجاد نشود.

صدریان‌فر خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی نیز تلاش شد خانواده‌های نیرو‌های نظامی و رزمندگان دغدغه‌ای بابت تأمین آب و برق نداشته باشند؛ چراکه آرامش خانواده‌ها پشتوانه‌ای برای رزمندگانی است که در خط مقدم از کشور دفاع می‌کنند.

فرشاد ابراهیم‌پور نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، صیدون و دزپارت نیز در این مراسم با قدردانی از حضور مسئولان استانی و شهرستانی اظهار کرد: در طول حدود یک سال و نیم اخیر، حدود هشت حلقه چاه جدید در شهرستان ایذه حفر و به همین تعداد نیز چاه اورهال شده است و در حال حاضر میزان تولید آب این شهرستان به حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز رسیده است.

وی افزود: این میزان تولید در واقع ما را به سطح تولید آب پیش از بروز تنش آبی در سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ بازگردانده است و نشان می‌دهد در یک سال و نیم گذشته مجموعه سازمان آب و برق خوزستان و آبفا تلاش‌های زیادی برای عبور از بحران آب ایذه انجام داده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به شرایط خاص ایذه در حوزه منابع آبی ادامه داد: ایذه را دروازه ورود حوزه کارون بزرگ به خوزستان می‌دانیم و مردم این منطقه سال‌هاست با صلابت در کنار منابع آبی استان زندگی می‌کنند، در حالی که در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری نیز به دلیل تصمیمات گذشته، سهم مناسبی برای این منطقه در نظر گرفته نشد.

ابراهیم‌پور با بیان اینکه تداوم برداشت از منابع زیرزمینی نمی‌تواند راهکار دائمی تأمین آب باشد، تصریح کرد: نگرانی ما این است که اگر سفره‌های زیرزمینی ایذه در سال آینده با افت مواجه شوند، دوباره شاهد کاهش تولید آب باشیم؛ اتفاقی که می‌تواند تاب‌آوری اجتماعی شهرستان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی، اجرای ابرپروژه فدک را مهم‌ترین امید برای حل اساسی مشکلات منطقه دانست و گفت: دولت چهاردهم پای کار آمده و قرارداد فدک نیز منعقد شده است. اگر این پروژه با جدیت ادامه پیدا کند، تحول بزرگی در منطقه ایجاد خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای فدک، علاوه بر حل مشکل آب شرب، زمینه برای توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال نیز فراهم می‌شود و می‌توان امیدوار بود ایذه به یکی از بهترین مناطق خوزستان از نظر ظرفیت‌های توسعه‌ای تبدیل شود.