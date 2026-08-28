نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین با اشاره به مطالبات مردمی از دولتمردان، بر لزوم اجرای عدالت اقتصادی، شفافیت در تخصیص ارز و حمایت از اقشار با درآمد ثابت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین با گرامیداشت هفته دولت و قدردانی از خدمات دولتمردان، به تبیین انتظارات جامعه از دستگاه اجرایی کشور پرداخت.

امام جمعه قزوین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بیان کرد: تورم و گرانی شاید برای افراد با درآمد‌های بالا مشکل جدی ایجاد نکند، اما اقشار دارای درآمد ثابت در تأمین معاش با دشواری‌های جدی مواجه هستند.

وی خواستار توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی شد و افزود: در حوزه‌هایی مانند واردات و تخصیص ارز باید شفافیت و عدالت کامل حاکم باشد و منابع کشور نباید در اختیار افراد معدود و محدودی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در بخش دیگری از سخنان خود، حکمرانی قانونی و جلوگیری از رهاشدگی فضای مجازی و حقیقی را دومین مطالبه مهم مردم از مسئولان دانست و گفت: حتی کشور‌های غربی نیز برای فضای مجازی قوانین و محدودیت‌های مشخصی دارند؛ بنابراین نباید از ایجاد چارچوب‌های قانونی در این حوزه هراس داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین با اشاره به مسائل فرهنگی و عفاف و حجاب تأکید کرد: جامعه مؤمن و انقلابی انتظار دارد فضای فرهنگی کشور به سمت ولنگاری حرکت نکند و اجازه داده نشود جریان‌های معاند از این بستر برای ضربه زدن به جامعه استفاده کنند.

وی با اشاره به خدمات صادقانه و خالصانه بسیاری از مسئولان در شرایط دشوار کشور، یادآور شد: وجود برخی افراد نفوذی نباید مانع قدردانی از خدمات مجموعه دولت و کارکنان خدوم دستگاه‌های اجرایی شود.

بازگشت آمریکا به تحریم، گواهی بر شکست راهبرد نظامی دشمن است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری همچنین با اشاره به تحولات اخیر و ناکامی دشمن در عرصه نبرد، اظهار کرد: مقاومت جانانه ملت ایران و رزمندگان پرتوان نیرو‌های مسلح موجب شد دشمن بار دیگر به دور باطل تحریم بازگردد؛ چرخه‌ای که می‌توان آن را گواهی بر شکست راهبرد‌های نظامی دشمن دانست.

وی با اشاره به تهدید‌های اخیر آمریکا علیه شرکای تجاری ایران افزود: آمریکا کشور‌هایی را که با جمهوری اسلامی مبادلات تجاری دارند به تحریم و انزوا تهدید کرده است؛ رفتاری که نشان‌دهنده استیصال دشمن در برابر اراده ملت ایران است.

امام جمعه قزوین با هشدار نسبت به پاسخ قاطع ایران به فشار‌های اقتصادی، تأکید کرد: همان‌گونه که مسئولان امنیتی اعلام کرده‌اند، پاسخ جمهوری اسلامی به فشار‌های اقتصادی متناسب با اقدامات طرف مقابل خواهد بود و دشمن باید بداند که اعمال فشار اقتصادی، بدون پاسخ نمی‌ماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با بیان ضرورت هوشیاری کامل در برابر توطئه‌های پیش‌رو، خاطرنشان کرد: مسئولان کشور باید مراقب باشند تا دشمن با مشغول‌سازی ایران به موضوعات حاشیه‌ای و مذاکرات، فرصت لازم را برای اجرای برنامه‌های مخرب خود به دست نیاورد.

وی با اشاره به حجم تسلیحات و امکاناتی که دشمن در منطقه فراهم کرده است، بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه مسئولان نظامی و سیاسی تأکید کرد و افزود: مسئولان باید در برابر تهدید‌ها ابتکار عمل را در دست بگیرند و اجازه ندهند دشمن تصور کند می‌تواند با ابزار تحریم و فشار اقتصادی، ملت ایران را وادار به عقب‌نشینی کند.

تأکید بر حفظ وحدت اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین همچنین با اشاره به هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: یکی از مهم‌ترین شئون انبیای الهی، برانگیختن عقل و خرد انسان‌ها و مبارزه با خرافات و باور‌های جاهلی است.

وی افزود: حفظ وحدت و انسجام، از نشانه‌های خردمندی جامعه است و مردم با وجود اختلاف نظر‌ها باید برای دفاع از منافع و مصالح عمومی در کنار یکدیگر باشند.

مظفری با انتقاد از برخی رفتار‌های تفرقه‌افکنانه تصریح کرد: اهانت به مقدسات اهل سنت، به بهانه برگزاری مراسم مذهبی، به وحدت امت اسلامی آسیب می‌زند و مورد تأیید عقل و شرع نیست.