پخش زنده
امروز: -
مرکز دیسپاچینگ فوقتوزیع گیلان با هدف ارتقای پایش و کنترل شبکه برق استان، در پنجمین روز از هفته دولت با حضور استاندار گیلان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، همزمان با پنجمین روز از هفته دولت، صبح امروز مرکز دیسپاچینگ فوقتوزیع گیلان با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان و جمعی از مسئولان حوزه صنعت برق استان به بهرهبرداری رسید.
اجرای این طرح با هدف بازسازی کامل ساختمان مرکز دیسپاچینگ (GRDC) و نصب تجهیزات سختافزاری در تعدادی از پستهای گیلان انجام شده و با بهرهگیری از نرمافزار جدید دیسپاچینگ مبتنی بر SCADA/EMS، قابلیتهای متعددی در اختیار دیسپاچرهای شرکت قرار گرفته است.
از مهمترین دستاوردهای این طرح، افزایش رویتپذیری پستهای استان از ۳۴ پست به ۸۱ پست است که امکان پایش گستردهتر شبکه، افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد پستهای انتقال و فوقتوزیع و در نهایت کاهش مدت زمان رفع حوادث شبکه را فراهم میکند.
استاندار گیلان در این مراسم با اشاره به تداوم اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی در طول سال گفت: افتتاح طرحها در هفته دولت و دهه فجر به یک سنت حسنه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شده، اما واقعیت این است که همه دستگاههای اجرایی در طول سال مشغول فعالیت هستند و برای ارتقای کیفیت خدمات تلاش میکنند.
هادی حقشناس با اشاره به فعالیت مستمر مجموعه صنعت برق استان افزود: شرکت برق منطقهای و شرکت توزیع نیروی برق در طول سال تلاش میکنند برق مورد نیاز بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی را به صورت پایدار تأمین کنند و طرحهای مختلفی نیز در همین راستا به اجرا درمیآید.
وی با اشاره به طرحهای افتتاحشده در هفته دولت گفت: در این هفته هم شاهد افتتاح پستهای برق و هم اجرای طرحهای بهینهسازی شبکه از جمله حذف کابلها و سیمهای مسی و استفاده از کابلهای خودنگهدار بودیم.
استاندار گیلان افتتاح مرکز دیسپاچینگ فوقتوزیع گیلان را یکی از طرحهای مهم حوزه صنعت برق استان دانست و تصریح کرد: آنچه امروز با حضور معاون محترم توانیر به بهرهبرداری رسید، امکان کنترل از راه دور شبکه به شکل الکترونیکی و دیجیتال است که حدود ۵۰ میلیارد تومان از هزینه طرح مربوط به نرمافزار و بخشی نیز مربوط به ساختمان و تجهیزات است.
وی افزود:اصل کار این است که پس از این، نوسازی پستهای برق استان نیز دنبال شود که این موضوع در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با نوسازی صنعت برق، شاهد کاهش تلفات شبکه و ارتقای کیفیت برق در گیلان باشیم.
استاندار گیلان با اشاره به قدمت زیرساختهای صنعت برق در استان بیان کرد: گیلان و رشت از جمله مناطقی هستند که صنعت برق آنها قدمت زیادی دارد و طبیعی است که بخشی از تجهیزات و زیرساختهای قدیمی نیازمند نوسازی باشند؛ بنابراین باید این روند با جدیت دنبال شود.
حقشناس همچنین درباره جداسازی شبکه برق گیلان و مازندران گفت: این جداسازی میتواند تأثیر مستقیمی بر روند مدیریت و کنترل شبکه داشته باشد، چرا که با این اقدام کنترل شبکه راحتتر خواهد شد و به جای کنسولهای متمرکز، میتوان به سمت کنترلهای منطقهای حرکت کرد.
وی خاطرنشان کرد: کنترل منطقهای میتواند به پایداری بیشتر شبکه برق کمک کند تا در زمان نیاز، برق مورد نیاز بخشهای مختلف استان با اطمینان و پایداری بیشتری تأمین شود.
کاهش ۵۳ درصدی محدودیتهای برق در پیک امسال
مقیمزاده، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر نیز در این مراسم با اشاره به برنامههای صنعت برق برای تأمین بار مورد نیاز در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: تلاش میکنیم بخشی از نقاطی را که به عنوان نیازهای تأمین بار در نقاط مختلف شبکه کشور شناسایی شدهاند، با اجرای اقدامات و پروژههای مورد نیاز پوشش دهیم.
وی با اشاره به کاهش محدودیتهای شبکه برق در پیک مصرف امسال افزود: در سال پیک امسال، میزان محدودیتهای اعمالشده نسبت به سال گذشته حدود ۵۳ درصد کمتر بود.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: این اتفاق در سایه مجموعه اقداماتی رقم خورد که بخشی از آن از طریق افزایش تولید و استفاده از ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر و نیروگاههای حرارتی انجام شد.
گفتنی است، این طرح از سال ۱۴۰۴ آغاز و در مردادماه ۱۴۰۵ به پایان رسیده و با بهرهبرداری از آن، ظرفیتهای نظارتی و کنترلی شبکه برق استان گیلان ارتقا یافته است.