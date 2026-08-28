امام جمعه سردشت گفت: مسلمانان باید با الگو قرار دادن سیره و رفتار آن حضرت، آموزه‌های اخلاقی و انسانی اسلام را در زندگی فردی و اجتماعی خود نهادینه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سردشت با تأکید بر جایگاه والای پیامبر اکرم (ص) نزد خداوند متعال، گفت: رعایت اخلاق اسلامی، احترام به کرامت انسان‌ها و تکریم سالمندان از مهم‌ترین آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) است که باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

ماموستا محمد واوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سردشت گفت: جایگاه و منزلت پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم به روشنی بیان شده است و مسلمانان باید با الگو قرار دادن سیره و رفتار آن حضرت، آموزه‌های اخلاقی و انسانی اسلام را در زندگی فردی و اجتماعی خود نهادینه کنند.

وی با اشاره به توصیه‌های پیامبر اکرم (ص) درباره نحوه رفتار با دیگران افزود: احترام به انسان‌ها و رعایت حقوق آنان از اصول مهم اخلاق اسلامی است و این موضوع در مورد سالمندان و بزرگ‌تر‌های خانواده اهمیت بیشتری دارد.

امام جمعه سردشت خاطرنشان کرد: سالمندان گنجینه‌ای از تجربه و دانش هستند و تکریم آنان علاوه بر یک وظیفه اخلاقی و دینی، موجب تقویت پیوند‌های خانوادگی و اجتماعی و انتقال ارزش‌ها میان نسل‌ها می‌شود.

ماموستا واوی بر ضرورت توجه بیشتر خانواده‌ها و جامعه به فرهنگ احترام و تکریم سالمندان تأکید کرد و خواستار ترویج این فرهنگ در میان نسل جوان شد.