به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شبنم کوچک‌پور، با اشاره به عملکرد این معاونت در دو سال اخیر اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، ۸۲ جلسه کمیسیون ماده پنج و ۳۵ جلسه کارگروه امور زیربنایی برگزار شده است. همچنین هشت طرح جامع شهری که از سال‌های قبل باقی مانده بودند، تصویب و ابلاغ شدند و سه طرح تفصیلی شهری نیز در این مدت تهیه و تصویب شد.

وی افزود: طرح تفصیلی هر هشت منطقه شهر اهواز تهیه و بررسی شده و طرح تفصیلی دو منطقه نیز در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده است. همچنین مطالعات و تهیه دو طرح تفصیلی ویژه شهر شوشتر با رویکرد تاریخی و میراث فرهنگی آغاز شده و طرح حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر دزفول نیز در دستور کار قرار دارد.

کوچک‌پور با اشاره به انعقاد ۸ قرارداد توسعه و عمران شهری، اظهار کرد: در راستای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، ۴۶۲ هکتار زمین به محدوده شهر‌ها الحاق شده و ۳۴۸ هکتار نیز در جلسات کمیسیون ماده پنج تعیین و تغییر کاربری داشته است.

وی ادامه داد: امیدوارم با همکاری و تلاش انجام شده، بتوان گام موثری در حل مسائل استان برداشت.