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نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با تبریک سالروز میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجتالاسلام والمسلمین فاطمی، با اشاره به مواضع برخی کشورهای عربی همسایه ایران گفت: متأسفانه برخی مقامات این کشورها صادقانه با جمهوری اسلامی ایران برخورد نکردند و با آمریکا همراه شدند و در سر، خیال براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشتند.
امام جمعه شهرکرد افزود: مردم غیور ایران نزدیک به ۲۰۰ شب در خیابانها حضور یافتند و از آرمانهای نظام دفاع کردند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با قدردانی از مقاومت ملت ایران در برابر جبهه ظلم و کفر گفت: جهان باید به ایستادگی ملت ایران افتخار کند.
وی همچنین بر تقویت و تداوم تجمعات شبانه در حمایت از رزمندگان اسلام در مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و گفت: این اجتماعات روحیه اسلامی را در جامعه زندهتر کرده است.
امام جمعه شهرکرد در عین حال خواستار پرهیز از اختلافافکنی در شعارهای این تجمعات شد و افزود: شعارها باید جنبه عمومی داشته باشد و موجب ایجاد اختلاف میان مردم نشود.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی در پایان از مسئولان خواست اختلافات را کنار بگذارند و با اتحاد و همدلی، کشور را به پیش ببرند.
وی تأکید کرد: دشمن اصلی ملت ایران آمریکا و رژیم صهیونیستی است و همه باید در برابر دشمن اصلی، وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.