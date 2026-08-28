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همزمان با نزدیکشدن به آغاز سال تحصیلی و پیشبینی افزایش تقاضای سفر در پایتخت، طرح استقبال از مهر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با هدف افزایش آمادگی ناوگان، تقویت خطوط پرتردد و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مهدی علیزاده با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل ناوگان برای روزهای آغازین سال تحصیلی، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و اجرای دقیق برنامههای پیشبینیشده برای ارائه خدماتی روان و مطلوب به شهروندان شد.
وی تصریح کرد :بر اساس این طرح، اتوبوسهای متوقف و در حال تعمیر با اولویت وارد فرآیند باز تعمیر و بازگشت به چرخه خدمترسانی میشوند و پوشش کامل خطوط، بهویژه مسیرهای منتهی به مدارس، مراکز آموزشی و نقاط پرتردد، با هدف کاهش سرفاصله حرکت و جلوگیری از تراکم مسافران دنبال خواهد شد.
علیزاده تصریح کرد: همچنین رفع نواقص فنی و ظاهری اتوبوسها، نظافت و شستوشوی روزانه ناوگان، رسیدگی به وضع ایستگاهها و پایانهها و تأمین روشنایی و شرایط مناسب محیطی در برنامه استقبال از مهر قرار گرفته است.
مدیر عامل شرکت واحد بر آمادگی کامل تیمهای امداد خودرو برای رفع سریع نقصهای فنی و جلوگیری از توقف اتوبوسها در معابر نیز تأکید کرد.هماهنگی با پلیس راهور و معاونتهای حملونقل و ترافیک مناطق شهرداری برای رفع گرههای ترافیکی و تسهیل تردد اتوبوسها، بهویژه در مسیرهای پرتردد و خطوط تندرو نیز از دیگر محورهای این برنامه است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین بر آموزش و مهارتآموزی رانندگان و ارتقای کیفیت تعامل آنان با شهروندان تأکید کرد و افزود: هدف اصلی طرح استقبال از مهر، فراهمکردن سفری ایمن، منظم و روان برای شهروندان و دانشآموزان و پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضای سفر در آغاز سال تحصیلی است.