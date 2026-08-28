همزمان با ایام بزرگداشت هفته دولت، مستند «افسانه نیست» به بازخوانی زندگی شهید رجایی می‌پردازد و برنامه «شهر امن» نیز به بررسی تخلفات شبانه کامیون‌ها اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «افسانه نیست» با نگاهی تاریخی و روایی، به مرور زندگی شخصی، سیاسی و اجتماعی شهید محمدعلی رجایی می‌پردازد.

این مستند با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی و گفت‌و‌گو با مقامات دولتی و شاگردان این شهید والامقام، از روز‌های مبارزه در نهضت اسلامی تا مسئولیت‌های سیاسی ایشان را بازخوانی می‌کند تا تصویری انسانی و دقیق از منش مدیریتی او ارائه دهد.

این مستند امروز جمعه، ۶ شهریور، ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.

همچنین ، برنامه «شهر امن» روز شنبه، ۷ شهریور، حوالی ساعت ۶:۲۰ از شبکه تهران، به موضوع تخلفات و تصادفات شبانه کامیون‌ها می‌پردازد.

در این برنامه، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، ضمن تشریح تخلفات رایجی نظیر حمل بار غیرمتعارف ، پلاک‌های مخدوش ، سرعت و سبقت غیرمجاز و توقف‌های ممنوع ، به پیامد‌های این رفتار‌ها در وقوع تصادفات شبانه می‌پردازد.

در این برنامه تحلیل‌های کارشناسی جهت کاهش ریسک و ارتقای ایمنی تردد کامیون‌ها در معابر شهری ارائه می‌شود.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و اجرای ابوالفضل اینانلو، روز‌های زوج حوالی ساعت ۶:۲۰ صبح از شبکه تهران پخش می‌شود.