مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران گفت: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، از ۲۳ خرداد تا ۱۵ شهریور، اثر منفی چک‌های برگشتی و اقساط معوق تسهیلات در گزارش‌های اعتبارسنجی افراد ثبت نمی‌شود.

رضا قاسمپور، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در پی اختلالات اخیر در چند بانک کشور و مشکلات پیش آمده برای مردم، بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی اثر منفی چک‌های برگشتی و اقساط معوق تسهیلات در گزارش‌های اعتبارسنجی افراد ثبت نمی‌شود.

وی ادامه داد: در این بازه‌ها، اگر مشتری اقساط خود را به‌موقع پرداخت کند یا چک خود را در سررسید پاس کند، امتیاز مثبت خوش‌حسابی او همچنان در گزارش اعتبارسنجی ثبت می‌شود.

پیش از این نیز بانک مرکزی، از ۹ اسفند تا ۹ خرداد و به مدت سه ماه، ثبت امتیاز منفی ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط و چک‌های برگشتی را متوقف کرده بود.