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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در نشست با مدیران شرکتهای دانشبنیان اصفهان، بر حمایت دولت از تولیدکنندگان و شرکتهای فناور و دانشبنیان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در حاشیه برنامههای معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در اصفهان، میز خدمت شرکتهای دانشبنیان با حضور مهدی دوستی معاون وزیر کشور، معاون استاندار اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و جمعی از مدیران شرکتهای دانشبنیان استان در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
در این نشست، تعدادی از شرکتهای دانشبنیان استان، ظرفیتها، دستاوردها و محصولات فناورانه خود را برای معاون وزیر کشور تشریح کردند و از آخرین اقدامات و توانمندیهای خود در حوزه تولید محصولات هایتک و فناوریهای پیشرفته گفتند.
مدیران شرکتهای دانشبنیان همچنین در قالب میز خدمت، مهمترین دغدغهها و مشکلات خود را مطرح کردند؛ مسائلی از جمله حمایت مالی، تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه محصولات، تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم شدن زمینه برای گسترش فعالیت شرکتهای دانشبنیان.
در ادامه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به اهمیت شرکتهای دانشبنیان و نقش محصولات فناورانه در توسعه اقتصادی کشور، گفت: شرایط برای دولت سخت است، اما حتی در این شرایط نیز حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از اولویتهای دولت است.
مهدی دوستی با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکتهایی که در حوزه فناوریهای پیشرفته و تولید محصولات دانشبنیان فعالیت میکنند، افزود: دولت تلاش میکند با وجود محدودیتها و شرایط دشوار اقتصادی، از ظرفیت تولیدکنندگان و شرکتهای دانشبنیان حمایت کند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیتهای فناورانه استان اصفهان و استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان برای حل مسائل کشور تأکید کرد.
این میز خدمت فرصتی برای طرح مستقیم مسائل شرکتهای دانشبنیان اصفهان با مسئولان ملی و بررسی راهکارهای حمایت از توسعه فعالیتهای فناورانه و تولید محصولات پیشرفته در استان بود.