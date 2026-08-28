معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در نشست با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان، بر حمایت دولت از تولیدکنندگان و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در حاشیه برنامه‌های معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در اصفهان، میز خدمت شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور مهدی دوستی معاون وزیر کشور، معاون استاندار اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و جمعی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان استان در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

در این نشست، تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان، ظرفیت‌ها، دستاوردها و محصولات فناورانه خود را برای معاون وزیر کشور تشریح کردند و از آخرین اقدامات و توانمندی‌های خود در حوزه تولید محصولات های‌تک و فناوری‌های پیشرفته گفتند.

مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین در قالب میز خدمت، مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات خود را مطرح کردند؛ مسائلی از جمله حمایت مالی، تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه محصولات، تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم شدن زمینه برای گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان.

در ادامه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش محصولات فناورانه در توسعه اقتصادی کشور، گفت: شرایط برای دولت سخت است، اما حتی در این شرایط نیز حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از اولویت‌های دولت است.

مهدی دوستی با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌هایی که در حوزه فناوری‌های پیشرفته و تولید محصولات دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند، افزود: دولت تلاش می‌کند با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار اقتصادی، از ظرفیت تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فناورانه استان اصفهان و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائل کشور تأکید کرد.

این میز خدمت فرصتی برای طرح مستقیم مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان با مسئولان ملی و بررسی راهکارهای حمایت از توسعه فعالیت‌های فناورانه و تولید محصولات پیشرفته در استان بود.