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ثبت نام تیمهای قرآنی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مازندران برای حضور در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان میتوانند با شناسایی اعضای دارای شرایط، تیم قرآنی کانون خود را برای حضور در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» ثبت و معرفی کنند.
بر اساس دستورالعمل اعلامشده، اعضای تیم باید از میان اعضای کانون انتخاب شوند و جابهجایی افراد بین کانونها صرفاً با هدف شرکت در مسابقات امکانپذیر نیست.
همچنین در صورتی که در یک رشته بیش از یک متقاضی وجود داشته باشد، کانون میتواند با برگزاری آزمون یا ارزیابی داخلی، نماینده خود را انتخاب و معرفی کند.
هر کانون فرهنگی هنری مسجد در هر رده سنی و جنسیت میتواند یک تیم معرفی کند؛ بر این اساس، هر کانون در مجموع امکان معرفی حداکثر چهار تیم شامل زیر ۱۸ سال خواهران و برادران و ۱۸ تا ۳۵ سال خواهران و برادران را خواهد داشت.
رشتههای این دوره از مسابقات شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ عمومی، حفظ تخصصی، اذان و مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی، قصهگویی قرآنی، ترجمهخوانی و قرائت نماز است.
در رشتههای حفظ عمومی، حفظ تخصصی و هنر قرآنی نیز متناسب با ظرفیت مسجد، یک نفر معرفی خواهد شد.
بر اساس این دستورالعمل، مدیران کانونها باید پیش از ثبت نهایی، اطلاعات اعضا، گروه سنی و رشته انتخابی را با دقت بررسی کنند؛ چراکه پس از ثبت نمرات مرحله مقدماتی، امکان ویرایش اعضای تیم وجود نخواهد داشت.
هدف از اجرای این فرآیند، شناسایی استعدادهای قرآنی واقعی در کانونهای فرهنگی هنری مساجد و تقویت تیم قرآنی مساجد عنوان شده است.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه برگزاری مسابقات در هر رده سنی و جنسیت منوط به رسیدن تعداد تیمها به حدنصاب لازم است، از کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان درخواست شده است ضمن ثبت تیم خود، کانونهای مساجد پیرامون خود را نیز برای حضور در این رویداد قرآنی دعوت و تشویق کنند.
مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مازندران میتوانند برای ثبت تیم و اطلاعات اعضا از طریق سامانه بچههای مسجد به نشانی زیر اقدام کنند:
همچنین علاقهمندان برای اطلاع از شرایط و ثبتنام در مسابقات قرآنی «مدهامتان» میتوانند به کانونهای فرهنگی هنری مساجد مراجعه کنند.