به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دیدار‌های هفته چهارم لیگ برتر از امروز جمعه ششم شهریور آغاز می‌شوند که استقلال خوزستان از ساعت ۱۹ در بازی خانگی که در تهران و بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود، پذیرای پیکان است. فولادی‌ها هم از ساعت ۲۱ در خانه از استقلال تهران پذیرایی می‌کنند.

استقلال خوزستان در حالی امروز مقابل پیکان صف آرایی می‌کند که پس از سه هفته می‌تواند از بازیکنان جدید خود رونمایی کند. دیداری که استقلال می‌خواهد با برد آن خود را چهار امتیازی کند و از قعر جدول جدا شود و پیکان هم با کسب سه امتیاز آن به دنبال هفت امتیازی شدن و ماندن در میانه‌های جدول است.

فولاد و استقلال در حالی امشب رو در روی هم قرار می‌گیرند که استقلال این بار به عنوان صدرنشین جدول راهی اهواز شده و شاگردان حمید مطهری نیز با برد پرگل در دربی خوزستان به این بازی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسابقات هفته چهارم باشد، رسیده‌اند.

باتوجه به نتایج دو تیم و تلاش آنها برای برد و ادامه روند موفق خود، به نظر می‌رسد هواداران دو تیم بازی زیبا و تماشایی رو به نظاره بنشینند. ضمن این‌که این دیدار فارغ از شرایط جدولی دو تیم، همیشه یکی از دیدار‌های جذاب و پر تماشاگر فوتبال ایران بوده است.

همچنین حضور رامین رضاییان در فولاد پس از آن جدایی پرحاشیه از استقلال، می‌تواند به جذابیت‌های این دیدار اضافه کند.