نماینده هیئت تکواندو کیش در بخش تکواندوکار، مربی، داور و نماینده امور قضایی، در مرحله نخست رقابت‌های آزاد انتخابی تیم ملی تکواندو جوانان و بزرگسالان کشور حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام كرد: مرحله نخست رقابت‌های آزاد انتخابی تیم ملی تکواندو جوانان و بزرگسالان کشور با حضور نمایندگان استان‌ها و مناطق مختلف کشور برگزار می‌شود.

میثم بازیار به عنوان سرمربی، مانی مسگران کریمی به عنوان ورزشکار، یزدان قاسمی به عنوان داور و حماد سلیمی به عنوان نماینده کمیته قضایی، نمایندگان تکواندو کیش در اين رقابتها هستند.

مانی مسگران کریمی در بخش ورزشکار و رقابت‌های انتخابی تیم ملی به میدان می‌رود و برای کسب جایگاه برتر در جمع مدعیان تلاش خواهد کرد.

میثم بازیار به عنوان سرمربی در این رویداد ملی حضور دارد.

در بخش داوری نیز یزدان قاسمی، داور هیأت تکواندو منطقه آزاد کیش، با دعوت کمیته داوران به قضاوت رقابت‌ها می‌پردازد و حماد سلیمی نیز به عنوان نماینده کمیته قضایی در جریان برگزاری مسابقات حضور خواهد داشت.