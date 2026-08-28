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در خطبههای نماز جمعه این هفته همدان، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام، رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم و اجرای قانون حجاب تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن فاضلیان، امام جمعه موقت همدان،در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به هفته وحدت، آن را فرصتی برای کنار گذاشتن اختلافات و تقویت انسجام دانست و گفت: دشمن پس از شکست در عرصه نظامی، تلاش میکند با ایجاد تفرقه میان گروههای مختلف سیاسی و مذهبی به اهداف خود برسد.
وی همچنین یکی از مطالبات مردم را چارهاندیشی درباره مسئله حجاب عنوان کرد و افزود: زدوخورد راهکار این مسئله نیست و قانون حجاب باید اجرایی شود.
امام جمعه موقت همدان در ادامه با اشاره به هفته دولت، یاد و خاطره شهدای دولت را گرامی داشت و ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در استان، بر ضرورت توجه بیشتر به مشکلات معیشتی، مسکن و تنظیم بازار تأکید کرد.
استاندار همدان نیز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه، حضور مردم در صحنه را عامل مهم در خنثی شدن توطئههای دشمن دانست و بر ضرورت حفظ هوشیاری و انسجام تأکید کرد.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به شرایط جنگی سال گذشته گفت: جنگ نباید موجب رها شدن مسئولیتهای دستگاههای اجرایی شود و مدیریت امنیتی و خدماتی باید همزمان دنبال شود.
استاندار همدان با اشاره به اجرای مدیریت محلهمحور گفت: بیش از دو هزار محله در استان در این طرح فعال شدهاند و تلاش میشود بخشی از تصمیمگیریها با محوریت مساجد و مشارکت مردم انجام شود.
ملانوری همچنین از تجهیز بیش از ۷۵ مدرسه و جمعآوری مدارس کانکسی خبر داد و گفت: برای جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم، کالاهایی از جمله مرغ با قیمت پایینتر از نرخ بازار توزیع شده است.
وی گفت: در حوزه انرژی نیز ۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات مجوز برای توسعه انرژی خورشیدی در استان صادر شده و هزار مگاوات در مسیر اجرا قرار دارد.
به گفته استاندار همدان، بخش خصوصی نیز بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در حوزه انرژی استان سرمایهگذاری کرده است.
ملانوری در بخش مسکن نیز از ساخت ۳۹هزار واحد مسکونی در استان خبر داد و گفت: بیش از ۶ هزار واحد روستایی و ۲ هزار واحد شهری تحویل متقاضیان شده است.
استاندار ادامه داد: الحاق هزار و ۲۰۰ هکتار زمین به شهرها برای تأمین زمین مورد نیاز مسکن و اجرای هزار و ۲۶۰ پروژه با ایجاد ۳۲ هزار فرصت شغلی از دیگر اقدامات اعلامشده استاندار همدان بود.
همچنین پیش از خطبه های نماز جمعه و به مناسبت هفته دولت میز خدمت و ملاقات مردمی با مدیران دستگاههای اجرایی و در محل برگزاری نماز جمعه شهر همدان برگزار و به مطالبات مردم پاسخ داده شد.