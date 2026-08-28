به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست رقابت‌های آزاد قهرمانی بانوان جهان به میزبانی - تای یوان چین امروز جمعه ۵ تکواندو کار کشورمان در ۳ وزن به مصاف حریفان خود رفتند.

در وزن ۴۶- کیلوگرم، ساینا کریمی در دور‌های اول و دوم با نتیجه مشابه ۲ به صفر مامو سوم یی از کشور هنگ‌کنگ و هیناتا اوکازاکی از ژاپن را شکست داد، اما در مرحله یک چهارم نهایی یک به ۲ نتیجه را مقابل یه ژیائوتینگ از چین واگذار کرد و از صعود به دور بعد بازماند.

در وزن ۶۲- کیلوگرم، نسترن ولی زاده ابتدا ۲ - صفر آناستازیا دودنیکوا از روسیه را برد و در دور‌های دوم و سوم هم با نتیجه مشابه ۲ به صفر به ترتیب آدیل بکی ایشا از قزاقستان و نادا لاراج از مغرب را شکست داد و راهی یکچهارم پایانی شد. زرین کمر در این مرحله ۲ به صفر نتیجه را برابر وو شان‌شان از چین واگذار کرد و از صعود به دور بعد بازماند.

در این وزن دیگر نماینده کشورمان یلدا ولی‌نژاد با نتیجه ۲-صفر به نادا لاراج از مغرب باخت و حذف شد.

در وزن ۷۳+ کیلوگرم، حنا زرین کمر از ایران ابتدا با نتیجه ۲ - یک ژانگ سوچان از چین را برد، در دور دوم ژو زکی دیگر نماینده چین را شکست داد و در یک چهارم هم با پیروزی ۲-صفر مقابل سونگ دا بین از کره جنوبی راهی نیمه نهایی شد. زرین کمر در مرحله نیمه پایانی با برتری ۲ به صفر مقابل ایرودا میرتاجویا‌ از ازبکستان جواز حضور در پیکار پایانی را کسب کرد. نماینده کشورمان برای کسب نشان طلا لائورا ویلیامز نایب قهرمان المپیک توکیو و نفر سوم مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۵ از انگلیس را پیش رو دارد.

در این وزن فاطمه احمدی دیگر نماینده کشورمان با پذیرش شکست ۲ به صفر مقابل ماتیس ماگدالنا از کرواسی حذف شد.