برگزاری کنگره شعر «از فصل به سر رسیدن» با حضور شاعران ایرانی و خارجی در یاسوج
چهارمین دوره کنگره شعر «از فصل به سر رسیدن» با محوریت جایگاه شهدا، با حضور شاعرانی ملی و بین المللی به میزبانی شهر یاسوج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام سید رضا افتخاری مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: کنگره بین المللی شعر از فصل رسیدن با موضوع «قائد شهید امت»، «اتحاد مقدس»، «کودکان میناب» و «مشت گرهکرده» و دیگر مضامین مرتبط با جایگاه شهدا، بهویژه شهدای دانشمند و دانشآموز در یاسوج برگزارمیشود.
استقبال شاعران استان و کشور
وی افزود: ۲ هزار و ۴۴۶ اثر از ۹۷۱ شاعر به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است که از این تعداد ۲۷۹ اثر به زبان فارسی، ۳۱ اثر از شاعران قشقایی و ۱۳۶ شعر شاعر به گویش لری بوده است.
حجتالاسلام افتخاری با بیان اینکه داوری آثار در سه مرحله و با حضور اساتید برجستهای از قم، تهران و شهرستانها انجام شده است، اضافه کرد: این کنگره استانی هر ساله برگزار میشود و امسال شاهد حضور شرکتکنندگانی از پاکستان نیز هستیم.
وی ادامه داد: این رویداد فرهنگی با همکاری استانداری، نماینده ولیفقیه در استان، دستگاههای فرهنگی و شاعران برگزار میشود.
جشن امت احمد
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری جشن «امت احمد» برای سومین بار در استان خبر داد و گفت: این جشن با برنامه محوری در همه شهرستانها و در مساجد، در ساعات مختلف برگزار خواهد شد.
وی شعار این جشن را «امت احمد؛ از قیام تا انتقام» اعلام کرد و افزود: نیاز به وحدت در جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.