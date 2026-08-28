پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در فارس گفت: جنایات صهیونیستها علیه بشریت، ریشه در خود برتر بینی آنها دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ امام جمعه شیراز امروز در خطبههای نماز جمعه این شهر با نقل روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ایمان به خدا و باور به اینکه پدر همه ما حضرت آدم علیه السلام است، مجال بسیاری از اختلافات را برمیدارد.
آیت الله دژکام افزود: دین آمده تا بگوید افتخار به پدر، در حالی که همه ما فرزند آدم هستیم، چیز شایستهای نیست؛ خودبزرگبینی، افتخار کردن به خود و خود برتربینی، همگی بیماریهایی است که اگر باور کنیم همه ما فرزندان حضرت آدم هستیم، آنها را کنار میگذاریم.
نماینده ولی فقیه در فارس، ایمان به خدا را مانع خصلت ناپسند خود برتر بینی و تحقیر انسانها دانست و گفت: تعالیم گرانقدر اسلام، تقوا را تنها عامل فضیلت انسانها میداند و افتخار به نژاد را فکری باطل و پنداری ناصواب معرفی میکند.
خطیب جمعه شیراز با بیان روایتی دیگر از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، دو خصلت را خیری دانست که بالاتر از آن خیری نیست و ادامه داد: بعد از ایمان به خداوند بالاترین فضیلت نفع رساندن به بندگان خدا است.
آیت الله دژکام خطاب به مدیران و مسولان جمهوری اسلامی تصریح کرد: در نظام اسلامی، خدمت گزاری به مردم موهبتی است که خداوند به شما عطا فرموده و باید قدر مدت کوتاه خدمت گزاری را دانست و از این فرصت بهترین استفاده را برد.
امام جمعه شیراز ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی، دولتمردان، شهدای گرانقدری را در مسیر خدمت به مردم تقدیم کردند که در راس آنها، شهیدان رجایی و باهنر و شهید جمهور، آیت الله رئیسی قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در فارس، افتتاح و یا آغاز اجرای صدها طرح عمرانی و خدماتی در استان فارس را با اعتبار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، بخشی از خدمات دولت به مردم دانست و گفت: این طرحها در حالی اجرا میشود که کشور درگیر جنگ و فشار اقتصادی بوده است و قطعا اجرای آنها بدون حمایت مردم امکان پذیر نبود.
امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت هفته آینده یعنی «روز بانکداری اسلامی» گفت: یکی از حوزههایی که گلایههای شدیدی از سوی مردم نسبت به آن وجود دارد، بانکها هستند که ما گفتیم و اگرچه ما قانون آن را تدوین کردهایم، اما میان آنچه در عمل مشاهده میشود و تصور مردم از بانکداری اسلامی، فاصله وجود دارد. همه ما واقفیم و باید در این رابطه بازنگریهایی صورت گیرد.
آیت الله دژکام، بانکها را در زمینه اقتصاد مقاومتی مهم ارزیابی و تاکید کرد: بانکها در جنگ اقتصادی، نقش مهمی ایفا میکنند. خلق پول و ثروت توسط برخی بانکها که البته دولت محترم با بخشی از آنها برخورد و آنها را تعطیل کرده است، عامل اصلی تورم است؛ بنابراین ضرورت دارد دولت نظارت و کنترل دقیق تری بر بانکها داشته باشد.