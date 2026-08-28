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مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی گفت: استان با سرانه فضای آموزشی ۴.۳۶ مترمربع؛ برای رسیدن به میانگین کشوری به ۹ هزار کلاس درس جدید نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی در نشست شورای آموزشوپرورش شهرستان پلدشت، با اشاره به جایگاه آذربایجانغربی در تحولات و رویدادهای تاریخی کشور، اظهار کرد: این استان در دوران دفاع مقدس و پس از آن، در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشته و تقدیم ۱۲ هزار شهید، شامل ۷۸۰ شهید دانشآموز و ۱۴۳ شهید فرهنگی، بیانگر عمق این نقش است.
علیاکبر صمیمی با اشاره به گستره شبکه آموزشی استان افزود: در حال حاضر حدود ۵ هزار و ۳۰۰ مدرسه و ۱۸ هزار کلاس درس در آذربایجانغربی فعال است و مدیریت این مجموعه گسترده، نیازمند برنامهریزی مبتنی بر داده، شناخت دقیق نیازهای مناطق و اتخاذ تصمیمهای متناسب با اقتضائات هر شهرستان است.
مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی تصریح کرد: سرانه فضای آموزشی در آذربایجانغربی ۴.۳۶ مترمربع است؛ در حالی که میانگین کشوری ۵.۶۰ مترمربع است و برای رسیدن به این میانگین، استان با کمبود حدود ۹ هزار کلاس درس مواجه است. در این میان، پلدشت با سرانه ۷.۶۰ مترمربع فضای آموزشی، در مقایسه با میانگین استانی و کشوری از وضعیت مطلوبی برخوردار است. این وضعیت، امکان تمرکز بیشتر بر کیفیتبخشی به فضاهای موجود، ارتقای کارکردهای آموزشی و تربیتی و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای فیزیکی مدارس را فراهم میکند.
وی، برنامهریزی برای تأمین نیازهای آموزشی آینده را از الزامات تحقق عدالت آموزشی دانست و اظهار کرد: در همین راستا، نیازهای آموزشی شهرستانهای استان برای یک افق ۱۰ ساله احصا و در قالب دفترچه نیازمندیهای آموزشی تدوین شده است تا تصمیمگیری درباره احداث مدارس، توسعه فضاهای آموزشی، ساماندهی فضاهای موجود و رفع کمبودها، بر اساس برآوردهای واقعی و چشمانداز جمعیتی و آموزشی مناطق انجام شود.
مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی ادامه داد: این دفترچه میتواند مبنای برنامهریزی دستگاههای مسئول و همچنین جلب مشارکت خیرین و سرمایهگذاران در حوزه مدرسهسازی قرار گیرد و مسیر تخصیص منابع به نیازهای اولویتدار شهرستانها را شفافتر کند.
صمیمی همچنین بر توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیازهای مناطق تأکید کرد و گفت: بهره مندی از ظرفیت خیرین و سرمایهگذاران برای احداث هنرستانهای مهارتی، از محورهای مورد توجه آموزشوپرورش استان است و این رویکرد میتواند به تقویت پیوند میان آموزشهای رسمی، مهارتآموزی و نیازهای واقعی جامعه کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد ماکو افزود: ظرفیتهای این مجموعه میتواند در کنار منابع دولتی و مشارکت خیرین، در تأمین بخشی از نیازهای آموزشوپرورش منطقه مورد استفاده قرار گیرد و لازم است این ظرفیت در چارچوب اولویتهای مشخص و نیازهای احصاشده آموزشوپرورش به کار گرفته شود.
مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی در ادامه با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس استان اظهار کرد: در قالب این طرح، ۶۲۵ مدرسه و حدود ۳ هزار و ۴۰۰ کلاس درس با مشارکت تشکلهای دانشآموزی بهسازی، رنگآمیزی و شادابسازی شده است.
صمیمی مشارکت دانشآموزان در اجرای این طرح را واجد کارکردهای تربیتی دانست و افزود: حضور دانشآموزان در فرآیند بهسازی محیط مدرسه، زمینه تقویت مسئولیتپذیری، کار گروهی و مشارکت اجتماعی را فراهم میکند و این رویکرد باید در برنامههای مدرسهمحور استمرار یابد.
وی با اشاره به برنامههای آموزشوپرورش استان برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: ۱۵ شهریورماه مانور بازگشایی مدارس در سراسر استان برگزار میشود تا وضعیت مدارس، تجهیزات و الزامات آغاز سال تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و نواقص احتمالی پیش از شروع رسمی سال تحصیلی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی با اشاره به کسب رتبههای برتر در برخی شاخصهای عملکردی آموزشوپرورش استان در سطح کشور اظهار کرد: این نتایج حاصل اجرای برنامههای آموزشی، پرورشی و مدیریتی در سطح نواحی و مناطق استان است.
استمرار این روند، مستلزم ارزیابی مستمر شاخصهای عملکردی، شناسایی نقاط قابل بهبود و تمرکز بر اولویتهای آموزشی و تربیتی است.
صمیمی در پایان بر ضرورت هماهنگی میان اعضای شورای آموزشوپرورش و خیِّرین، سرمایهگذاران و مجموعههای اقتصادی تأکید کرد و گفت: تحقق عدالت آموزشی نیازمند همافزایی ظرفیتهای موجود و هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی مناطق است؛ از این رو، تصمیمگیری درباره مسائل آموزشوپرورش باید بر مبنای داده، اولویتهای مشخص و برنامهریزی میانمدت و بلندمدت انجام شود.