معاون اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران گفت: داوری بیش از ۷۰۰ اثر رسیده به سوگواره ملی عاشورایی «نذر شعر» انجام شده و در آیین اختتامیه که هفته سوم شهریور برگزار خواهد شد، آثار برتر معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هوشیار لاریجانی، معاون اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان با اعلام خبر آغاز داوری آثار راه‌یافته به مرحله نهایی سوگواره ملی عاشورایی «نذر شعر»، گفت: نخستین سوگواره ملی عاشورایی «نذر شعر» به‌همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران و فرهنگسرای رویش از اوایل مردادماه آغاز و تا پایان ماه صفر برگزار شد.

لاریجانی افزود: داوری این دوره به صورت متمرکز و تخصصی توسط هیئت داورانی متشکل از استادان و صاحب‌نظران حوزه ادبیات آیینی و شعر عاشورایی، نغمه مستشار نظامی، قاسم صرافان، محمدرضا مهدیزاده، صابر ساده و الهام نجمی انجام و آثار براساس شاخص‌های تخصصی اعلام شده، ارزیابی شده‌اند و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان و فرهنگسرای رویش در انتخاب آثار نقشی نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه خلاقیت، نوآوری، استحکام ادبی، تناسب با موضوع، تأثیرگذاری، سلامت زبانی و ارزش‌های هنری از مهم‌ترین شاخص‌های داوری این سوگواره بوده، افزود: مرحله مقدماتی داوری هفته گذشته از میان آثار رسیده به دبیرخانه صورت گرفت و در مرحله نهایی، آثار منتخب، توسط داوران بررسی و رتبه‌های اول تا سوم هر بخش بر اساس این ارزیابی مشخص شد.

لاریجانی افزود: با توجه به محدود بودن ظرفیت مرحله نهایی، قرار نگرفتن یک اثر در فهرست منتخبین به معنای کم‌ارزش بودن آن یا نادیده گرفتن تلاش پدیدآورنده نیست. تعداد بالای آثار رسیده و رقابت میان آنها موجب شده است تنها آثار دارای امتیاز بالاتر به مرحله نهایی راه پیدا کنند.

معاون اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با بیان اینکه این سوگواره با الهام از فرهنگ عاشورا و ارزش‌های والای ایثار، مقاومت و شهادت، بستری برای حضور شاعران و نویسندگان سراسر کشور فراهم کرد تا با خلق آثاری ماندگار، پیام نهضت حسینی و فرهنگ مقاومت را به نسل امروز و آینده منتقل کنند؛ افزود: اختتامیه سوگواره ملی عاشورایی «نذر شعر»، هفته سوم شهریورماه برگزار و به برگزیدگان هر دو بخش، جوایز نقدی، تندیس سوگواره و لوح افتخار تقدیم خواهد شد.