جرائم بیمه‌ای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، به مناسبت آغاز هفته دولت، همزمان با هفته وحدت و اعیاد باسعادت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) به‌صورت ۱۰۰ درصدی بخشوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای اجرای بند «۸» دستورالعمل اصلاحی تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با پیشنهاد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، تأیید رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، جرائم مربوط به بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه مشمول بخشودگی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، به منظور تسهیل خرید بیمه‌نامه شخص ثالث، کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه‌ای، حمایت از اقشار مختلف جامعه و همچنین توسعه و ترویج فرهنگ بیمه، این طرح تا پایان روز جمعه (۱۳ شهریور ۱۴۰۵) به مدت ۱۲ روز، اجرا خواهد شد.

گفتنی است؛ بخشودگی جرائم، مشمول خرید بیمه‌نامه شخص ثالث یک‌ساله است و دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه می‌توانند در مهلت مقرر نسبت به تهیه بیمه‌نامه اقدام کنند.