امام جمعه قم با تأکید بر نقش‌آفرینی ملت ایران در حفظ ثبات و اقتدار کشور گفت: حضور مردم نشان داد خیابان نه محل سقوط و آشوب، بلکه لنگر ثبات نظام و یکی از قدرتمندترین پشتوانه‌های دفاعی کشور است.

حضور مردم، لنگر ثبات و اقتدار نظام است

حضور مردم، لنگر ثبات و اقتدار نظام است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت‌الله محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم با اشاره به میدان‌داری اقتدارآفرین ملت ایران گفت: ملت تاریخ‌ساز ایران برای حفاظت از ایران، استقلال و تمامیت ارضی و حفظ نظام و انقلاب اسلامی همواره در میدان حضور داشته است.

وی افزود: در جنگ تحمیلی اخیر، زمانی که پهپاد‌ها و موشک‌های دشمن فرماندهی نظام را هدف قرار داده بودند، این حضور مردم در کف خیابان‌ها بود که موازنه قدرت را حفظ کرد.

امام جمعه قم تأکید کرد: حضور فعال مردم نشان داد در نظام محاسباتی ملت ایران، خیابان نه محل سقوط و آشوب، بلکه لنگر ثبات نظام است؛ مأموریتی که همچنان به عنوان یکی از قدرتمندترین پشتوانه‌های دفاعی کشور ادامه دارد.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به در پیش بودن هفته وحدت، تفرقه میان مسلمانان را یکی از بزرگترین چالش‌های جهان اسلام دانست و گفت: این تفرقه موجب کاهش قدرت و نفوذ مسلمانان در عرصه جهانی شده و جبهه مسلمانان را تضعیف کرده است.

وی افزود: دشمنان اسلام از اختلاف میان مسلمانان برای نفوذ، غارت منابع، کشتار مسلمانان و سلب سرزمین‌های آنان استفاده کرده‌اند.

امام جمعه قم با اشاره به تجربه تاریخی مسلمانان گفت: هرگاه مسلمانان در برابر دشمن متحد بوده‌اند، پیروزی‌های چشمگیری به دست آورده‌اند و هرگاه اختلاف کرده‌اند، دشمنان فرصت یافته‌اند میان آنان تفرقه ایجاد کنند.

وی تأکید کرد: رمز عبور از چالش‌ها و خسارت‌ها، حفظ وحدت است.

آیت‌الله سعیدی افزود: در جنگ تحمیلی اخیر، زمانی که پهپاد‌ها و موشک‌های دشمن، فرماندهی نظام را هدف گرفته بودند، حضور مردم در کف خیابان‌ها به حفظ موازنه قدرت کمک کرد.

امام جمعه قم تأکید کرد: حضور فعال مردم نشان داد خیابان در نظام محاسباتی ملت ایران، محل سقوط و آشوب نیست، بلکه لنگر ثبات نظام است و این مأموریت به عنوان یکی از قدرتمندترین پشتوانه‌های دفاعی کشور همچنان ادامه دارد.

آیت‌الله سعیدی همچنین با اشاره به جنگ شناختی دشمن گفت: هر فیلم و محتوایی ممکن است بخشی از یک عملیات روانی علیه نظام و شخصیت‌ها باشد و تشخیص روایت‌های جعلی و تحلیل محتوای رسانه‌ای، امروز به اندازه تجهیزات نظامی و حتی بیشتر از آن اهمیت دارد.

وی افزود: در جنگ شناختی، هر شهروند در حکم یک رزمنده و هر تلفن همراه یک سنگر است و هر لحظه غفلت می‌تواند زمینه نفوذ دشمن در ذهن مردم را فراهم کند.

امام جمعه قم، بصیرت، آگاهی و همدلی ملی را لازمه پیروزی در این میدان دانست و گفت: ملت باشرافت ایران با سابقه درخشان مقاومت و ایستادگی، بار دیگر نشان خواهد داد که نه تنها در میدان نظامی، بلکه در میدان ذهن‌ها نیز شکست‌ناپذیر است و اسیر خیمه‌شب‌بازی‌های دشمنان نخواهد شد.

آیت‌الله سعیدی در ادامه نسبت به نفوذ دشمن در فرهنگ عمومی و تغییر ذائقه مردم هشدار داد و گفت: دشمن مدت‌هاست با هدف فاصله انداختن میان نسل‌ها و تضعیف ارزش‌های دینی و ملی، به‌صورت خزنده یا شتابان در فرهنگ عمومی نفوذ می‌کند.

وی افزود: حجاب، نوع پوشش و لباس و ایجاد گسست فرهنگی از جمله عرصه‌هایی است که دشمن با استفاده از چهره‌های مطرح جامعه برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی دنبال می‌کند.

امام جمعه قم در پایان خطبه‌ها با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت را گرامی داشت.

وی با اشاره به هفتم ربیع‌الاول، میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه‌السلام و آغاز هفته وحدت، بر اهمیت وحدت و انسجام مسلمانان تأکید کرد.

آیت‌الله سعیدی همچنین هشتم شهریور، سالروز انفجار دفتر نخست‌وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و این روز را روز مبارزه با تروریسم دانست.

وی نهم شهریور، سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر و روز تجلیل از اسرا و مفقودان را نیز گرامی داشت و امام موسی صدر را فقیه شیعه ایرانی، بنیانگذار مجلس اعلای شیعیان لبنان و از چهره‌های تأثیرگذار در جبهه مقاومت معرفی کرد.

امام جمعه قم همچنین به خروج نیرو‌های آمریکایی از افغانستان اشاره کرد و آن را شکست آمریکا در برابر ملت مسلمان افغانستان دانست.

آیت‌الله سعیدی در پایان به دوازدهم شهریور، روز مبارزه با استعمار انگلیس و سالروز شهادت رئیسعلی دلواری اشاره کرد و یاد این مبارز ضداستعماری را گرامی داشت.