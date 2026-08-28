بهره برداری از ایستگاه پمپاژ دلفان
طرح ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی اسماعیلآباد دلفان همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،علیرضا کاکاوند امروز در حاشیه افتتاح و بهرهبرداری کامل طرح ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی اسماعیلآباد دلفان اظهار کرد: این طرح از جمله طرحهای زیربنایی بخش آب و کشاورزی استان لرستان است که با هدف بهینهسازی مصرف منابع آب، توسعه کشاورزی آبی و تحول در معیشت کشاورزان منطقه اکنون با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی آماده بهرهبرداری است.
وی با اشاره به موقعیت اجرای طرح افزود: این پروژه در محدوده شهرستان دلفان اجرا شده و مهمترین دستاورد آن تبدیل ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی دیم اسماعیلآباد دلفان به اراضی آبی با بهرهگیری از ایستگاه پمپاژ و شبکه تحت فشار آبیاری بارانی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان در تشریح عملیات اجرایی این طرح گفت: در قالب این طرح، بند انحرافی به طول ۳۰ متر و عمق ۱.۵ متر، ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۸۴۰ لیتر بر ثانیه و هد ۱۴۰ متر، ۵ کیلومتر خط انتقال برق و ۱۴ کیلومتر خطوط انتقال درجه ۱ و ۲ برای هدایت و توزیع آب اجرا و تکمیل شده است.
کاکاوند با اشاره به وضعیت اعتباری طرح خاطرنشان کرد: ارزش ریالی بهروز آن نیز بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان آثار این طرح در ابعاد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و زیستمحیطی مؤثر است.