امام جمعه موقت اصفهان:فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تلاشگران عرصه تجارت، سرمایه مادی جامعه محسوب می‌شوند و باید مورد حمایت و توجه قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: ایران از ظرفیت‌های گسترده جغرافیایی، اقتصادی و ارتباطی برخوردار است و ارتباط با کشور‌های مختلف و دسترسی به آب‌های آزاد از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان برای توسعه اقتصادی کشور از آنها بهره گرفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد محمودی تأکید کرد: مسئولان باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تقویت توان داخلی، برای حل مشکلات اقتصادی برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت گفت: این هفته فرصت مناسبی است تا مسئولان و خدمتگزاران اقدامات و فعالیت‌های خود را برای مردم تشریح کنند و از سوی دیگر، مطالبات و دغدغه‌های آنان را به صورت مستقیم بشنوند.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در هفته دولت سال گذشته افزود: دولتمردان نباید از روی ضعف، ناتوانی و ناامیدی سخن بگویند، بلکه باید از قدرت، عزت، شوکت و عظمت ایران اسلامی سخن گفته و با اقتدار در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.

محمودی در ادامه با بیان اینکه مسائل اقتصادی و معیشتی باید با جدیت بیشتری مورد توجه مسئولان قرار گیرد، گفت: یکی از وظایف مهم مسئولان این است که امور را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کنند و اجازه ندهند مشکلات مردم در فرآیند‌های اداری و اجرایی متوقف بماند.

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران گفت: دشمن تلاش می‌کند با تحریم و فشار اقتصادی، تاب‌آوری مردم را کاهش دهد، اما ملت ایران طی سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر این فشار‌ها ایستادگی می‌کند و تحریم‌ها نتوانسته‌اند حرکت کشور را متوقف کنند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به توصیه‌های امیرالمؤمنین (ع) در نامه به مالک اشتر درباره جایگاه فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تلاشگران عرصه تجارت، سرمایه مادی جامعه محسوب می‌شوند و باید مورد حمایت و توجه قرار گیرند.

وی افزود: حمایت از فعالان اقتصادی نباید به معنای نادیده گرفتن تخلف و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی باشد، بلکه در کنار حمایت از تولید و تجارت، باید با افرادی که با سوءاستفاده از شرایط موجود به مردم آسیب می‌زنند نیز برخورد شود.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت: دولت و مسئولان باید همه ظرفیت‌های موجود را برای حل مشکلات به کار گیرند، مطالبات مردم را بشنوند و برای تحقق خواسته‌های منطقی و رفع مشکلات

آنان اقدام عملی داشته باشند.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشار‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان اسلام و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که با تحریم و فشار اقتصادی راه به جایی نخواهند برد.

وی همچنین با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، عزت و هویت جامعه اسلامی را متأثر از اسلام ناب محمدی (ص) و حضور مردم در صحنه دانست و گفت: تداوم این مسیر نیز به حضور، هوشیاری و مسئولیت‌پذیری مردم و مسئولان نیاز دارد.