خیابان شهید منتظری آبادان در شب ۱۸۱ تجمعات، شاهد حضور مردم با پرچم جمهوری اسلامی ایران، سردادن شعارهای حماسی و تأکید بر وحدت و همبستگی بود.

تجمع شب ۱۸۱ آبادان با حضور مردم و تأکید بر وحدت و همبستگی

تجمع شب ۱۸۱ آبادان با حضور مردم و تأکید بر وحدت و همبستگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان با حضور در خیابان شهید منتظری، در شب ۱۸۱ تجمعات گردهم آمدند و بر وحدت، همبستگی و انسجام تأکید کردند.

در این تجمع، خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و حاضران با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر حفظ اتحاد و همدلی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای حماسی، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و با تأکید بر آموزه‌های عاشورا، بر حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

حاضران همچنین با تجدید پیمان با مقام معظم رهبری، بر ادامه مسیر شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.