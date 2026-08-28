وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کازرون، شایعه محدودیت عرضه کالابرگ الکترونیک به فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تکذیب کرد و از تداوم فعالیت تمام فروشگاه‌های خرد و محلی در اجرای این طرح خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به شهرستان کازرون، ضمن تکذیب قاطع شایعات پیرامون انحصار توزیع کالابرگ در فروشگاه‌های بزرگ، بر تداوم عرضه از طریق تمامی فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای تأکید کرد و از اجرای ۳ طرح راهبردی برای رونق مراکز فنی و حرفه‌ای کشور و تبدیل کازرون به قطب مهارتی جنوب خبر داد.

او، در واکنش به فضاسازی‌های اخیر پیرامون محدود شدن کالابرگ به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار داشت: این خبر را کاملاً تکذیب می‌کنم؛ هیچ‌گونه تغییری در سیاست‌های دولت و این وزارتخانه ایجاد نشده است و تمامی فروشگاه‌های خرد، محلی و بزرگ مانند گذشته مجری طرح کالابرگ الکترونیک هستند.

میدری با اشاره به تقطیع سخنان اخیر خود افزود: اشاره بنده به آمادگی فروشگاه‌های بزرگ برای دریافت دوماهه مطالبات بود که امری تسهیل‌کننده برای دولت است؛ اما دیدگاه قطعی رئیس‌جمهور و مجموعه دولت، حمایت عادلانه از تمام اصناف و فروشگاه‌ها و صیانت از سیاست‌های اصولی گذشته است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم و کسبه وجود ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کازرون، از تدوین ۳ طرح محوری برای پویاسازی مهارت‌آموزی در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: طرح نخست، «همنوا» است که به دانش‌آموزان و هنرجویان هنرستان‌ها امکان می‌دهد بدون پرداخت هزینه از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استفاده کنند.

میدری افزود: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش انجام شده و نمونه‌های مختلف آن نیز به اجرا درآمده است و می‌توان این طرح را در شهر‌های مختلف توسعه داد تا دانش‌آموزان از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شوند.

او طرح دوم را ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در زیرساخت‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای عنوان کرد و توضیح داد: در این طرح، زیرساخت‌های دولتی در اختیار موسسات آموزشی قرار می‌گیرد تا بخش خصوصی بتواند مهارت‌های سودآور را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد ساختمان و زیرساخت‌های جدید آموزش دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اجرای الگوی هیات امنایی در برخی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: در تهران فضای آموزشی بزرگی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت و سپس به انجمن پلیمر واگذار شد تا در ساعات بعدازظهر از این ظرفیت استفاده کند، این انجمن نیز تجهیزات مرکز را به‌روز کرده است.

میدری با اشاره به موقعیت ممتاز شهرستان کازرون تصریح کرد: این مرکز ظرفیت تبدیل شدن به قطب آموزش‌های مهارتی جنوب کشور را دارد و در همین راستا، تفاهم‌نامه منعقدشده با وزارت نفت در سال جاری وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

وزیر کار به برنامه‌های حمایتی این وزارتخانه از تولید و اشتغال منطقه اشاره کرد و گفت: برای تأمین سرمایه در گردش، خرید محصولات کشاورزی و تقویت صنایع تبدیلی، خط اعتباری ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

او در تشریح زنجیره ارزش و الگوی «کشاورزی قراردادی» خاطرنشان کرد: در این ساختار، واحد‌های صنایع تبدیلی با کشاورزان عقد قرارداد می‌کنند و بانک به‌صورت منظم منابع اولیه مورد نیاز کشاورز را تأمین می‌کند؛ در نهایت کارخانه بدهی بانکی را تسویه خواهد کرد تا زنجیره تأمین مالی تضمین شود و بانک رفاه کارگران پیگیری تأمین سرمایه در گردش متناسب را بر عهده خواهد داشت.

میدری همچنین در پایان، کلنگ‌زنی مرکز خیّرساز نگهداری معلولان در کازرون را اقدامی ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد: این پروژه حمایتی با همکاری مسئولان محلی و دولت در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسد.