به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این قسمت، همزمان با سفر کارآگاه علوی به بندر پهلوی و آشنایی او با توران، پرونده مرگ همسر سفیر جدید ایران در آلمان پیش روی او قرار می‌گیرد؛ پرونده‌ای که سرنخ‌های آن به جعبه‌ای شکلات می‌رسد.

«کارآگاه علوی ۳» به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی، تهیه‌کنندگی پرویز امیری و نویسندگی حسن هدایت، روایتی پلیسی و تاریخی از پرونده‌های جنایی در بستر سال‌های پایانی پهلوی اول است.

بهنام تشکر، احمد نجفی، رسول نقوی، مرتضی اسماعیل‌کاشی، هدیه بازوند، حمیده مقدسی، علی دهکردی، رامین ناصرنصیر و کیوان ساکت‌اف از بازیگران اصلی این مجموعه هستند.

قسمت دوم «کارآگاه علوی ۳» جمعه ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود و تکرار آن در ساعت‌های ۲:۳۰ بامداد و ۱۵:۱۵ روز بعد خواهد بود.