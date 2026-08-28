به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه پلدشت گفت: تذکرات و توصیه‌ها همیشه می‌تواند بهترین معیار خودسنجی دولت‌ها و ارزیابی‌های نخبگان و عموم مردم از عملکرد دولتمردان باشد.

حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به هفته وحدت و دولت گفت: یکی از اقدامات مهم رهبر شهید این بود که دغدغه‌های مردم را همواره پیش از آنکه به اعتراض تبدیل شود به دولتمردان تذکر می‌دادند، این تذکرات و توصیه‌ها همیشه می‌تواند بهترین معیار خودسنجی دولت‌ها و ارزیابی‌های نخبگان و عموم مردم از عملکرد دولتمردان باشد.

وی تصریح کرد: مسئولان کشور که با مردم حرف می‌زنند راوی قدرت، قوت و امکانات کشور باشند، راوی ضعف‌ها نباشند، بله ما ضعف داریم، نقص داریم، کمبود داریم، کدام کشور ندارد، لکن قوت‌هایی داریم، توانایی‌هایی داریم، کار‌هایی شده، تلاش‌هایی شده، اینها را روایت کنیم و به مردم بگوییم.

امام جمعه پلدشت افزود: در روایتگری مطبوعات و صداوسیما مسئول است و بیش از همه خود مسئولان دولتی مسئولند که وقتی جلوی مردم پشت آن بلندگو قرار می‌گیرند راوی ضعف و ناتوانی و ناامیدی و ... نباشند.

وی با اشاره به خدمت به مردم اظهار کرد: فرصت خدمت به مردم را قدر بدانیم، این فرصت اولا به همه داده نمی‌شود، ثانیا همیشه داده نمی‌شود، من و شما چند سال یک مسئولیتی داریم، یک کاری داریم، یک میدانی داریم که می‌توانیم در این میدان به مردم خدمت کنیم و خدا را از خودمان راضی کنیم؛ این را از دست ندهیم.

جمشیدی گفت: مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را با جدیت دنبال و به آن عمل کنیم، بخصوص در مورد مسائل اقتصادی و مسائلی که به معیشت مردم ارتباط پیدا می‌کند بایستی خیلی جدی‌تر عمل کرد.

وی با اشاره به فضاسازی دشمن تصریح کرد: روحیه‌ی کار و تلاش را غلبه بدهیم بر حالت «نه جنگ، نه صلح» که دشمن می‌خواهد بر ما تحمیل کند، یکی از ضرر‌ها و خطر‌های کشور همین حالت «نه جنگ، نه صلح» است که فضای خوبی نیست، روحیه‌ی کار را، روحیه‌ی تلاش را، همت و انگیزه را، با گفتن، با عمل کردن، با نشان دادن نتایج، بر این حالت غلبه بدهیم.

امام جمعه پلدشت با اشاره به اینکه اولویت کاری را بر تأمین نیاز‌های مشترک و عمومی مردم بگذاریم، افزود: دولت‌ها مسئول تأمین نیاز‌های مشترک و عمومی مردم از قبیل معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و سبک زندگی، محیط زیست و امثال اینها هستند، ما باید اولویت‌ها را در میان اینها پیدا کنیم، در این سرفصل‌های اساسی ببینیم کدام اولویت دارند.

وی با تاکید بر اینکه موضوعات را تا آخر پیگیری کنید، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سرفصل‌ها، مسئله‌ی پیگیری است، پیگیری باید در بدنه مدیران میانی به وجود بیاید، پیگیری تا حصول نتیجه‌گیری مهم است.

جمشیدی گفت: احیای واحد‌های تولیدی بسیار مهم است، تولید کلید پیشرفت اقتصاد کشور است، به تولید برسید و واحد‌های تولیدی را احیا کنید.

وی تصریح کرد: باید بموقع کالا‌های اساسی را تأمین کنیم و میزان ذخایر کالا‌ها نسبت به نصاب مورد نیاز باید همیشه ملاحظه بشود، وجود کالا‌های اساسی در کشور باید کاملاً اطمینان‌بخش باشد، اگر بموقع کالا‌های اساسی در کشور وجود داشته باشد این در سفره‌ی مردم اثر مستقیم دارد؛ یعنی گرانی‌های عارضی و دل‌بخواهی در بازار دیگر وجود نخواهد داشت و امنیت غذائی تهدید نخواهد شد.

امام جمعه پلدشت با اشاره به معیشت مردم افزود: مسئله‌ی معیشت مردم یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است، باید ترتیبی داد که مردم تعدادی از کالا‌های اساسی را بتوانند بدون دغدغه‌ی افزایش قیمت تهیه کنند، یعنی این جور نباشد که امروز یک قیمتی باشد و فردا به خاطر تورم قیمت دو برابر بشود.

وی اظهار کرد: انضباط بازار بسیار مهم است و باید یک فکری اساسی کرد یعنی مردم نباید احساس کنند که بازار رهاشده است، امروز یک قیمت است فردا با یک فاصله‌ی عجیبی قیمت بالا رفته، اینجا یک قیمت است آن طرف یک قیمت دیگر است.