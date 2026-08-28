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نماینده ولی فقیه در استان سمنان راهکار مقابله با توطئه تردید و اختلاف افکنی دشمن در جامعه را اعتماد متقابل مردم و مسئولان به هم و همصدا نشدن با دشمن عنوان کرد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در نماز جمعه این هفته سمنان تاکید کرد : دشمن تنها به دنبال سلطه بر منابع و سرزمینها نیست، بلکه تغییر ذهن، فرهنگ، ارزشها و الگوهای تصمیمگیری ملتها را دنبال میکند.
امام جمعه سمنان با اشاره به شرایط جنگی و تلاش دشمن برای ایجاد تردید، یأس و اختلاف در جامعه، گفت: راه مقابله با این توطئهها، افزایش بصیرت، ایستادگی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و همصدا نشدن با دشمن است.
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی از مسئولان خواست در تصمیمگیریها و اقدامات خود به گونهای عمل کنند که موجب سرخوردگی مردم نشود و زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم نشود.
امام جمعه سمنان همچنین با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر الگوگیری مسئولان و مدیران از سیره نبوی و برخورداری از شرح صدر و سعه صدر در مدیریت امور تأکید کرد و گفت: خداوند متعال شرح صدر را از مهمترین ویژگیهای پیامبر اکرم (ص) برشمرده است و همه مدیران، مسئولان و حتی سرپرستان خانوادهها برای مدیریت صحیح امور به سعه صدر نیاز دارند.
وی با بیان نمونههایی از رفتار پیامبر اکرم (ص) در صلح حدیبیه، فتح مکه و برخورد با منافقان، شرح صدر و گذشت را از ویژگیهای برجسته آن حضرت دانست و افزود: مسئولان نیز باید با صبر، بردباری و روحیه خدمتگزاری، گره از کار مردم باز کنند.
امام جمعه سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت، از تلاشهای دولت و مسئولان استان برای اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری قدردانی کرد و گفت: در هفته دولت امسال هزار و ۱۴ طرح عمرانی و سرمایهگذاری در استان سمنان به بهرهبرداری رسیده که شامل ۹۳۰ طرح عمرانی با اعتباری بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان و ۸۴ طرح سرمایهگذاری و اقتصادی است.
وی همچنین بر توزیع متوازن طرحها و اعتبارات در شهرستانهای استان تأکید کرد و گفت: توجه به ظرفیتها و نیازهای هر شهرستان و اولویت دادن به مناطق محروم، از نکات مثبت در اجرای طرحهای استان سمنان است.
امام جمعه سمنان همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی، رئیسی و امیرعبداللهیان و ۳۰۵ شهید کارمند استان، خدمت به مردم را از مهمترین وظایف کارگزاران نظام دانست و افزود: اگر کارمندان و مسئولان با نیت خدمتگزاری و گرهگشایی از مشکلات مردم فعالیت کنند، خدمت آنان عبادت محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس، بر ضرورت شناخت تاریخ استعمار تأکید کرد و گفت: دشمن در قالب استعمار فرانو تلاش میکند با استفاده از رسانهها، فضای مجازی، تغییر سبک زندگی، تحریف تاریخ و جنگ شناختی، بر فکر و فرهنگ ملتها تأثیر بگذارد.