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طرح های بهسازی و توسعه شبکه توزیع برق شهرستان صیدون با محوریت تبدیل ۱۹ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و نوسازی زیرساختهای چند روستا، با حضور نماینده مردم در مجلس و مسئولان استانی و محلی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیمپور نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شهرستان صیدون در زمینه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار مطلوبترین وضعیت را در سطح حوزه انتخابیه دارد. پاسخگویی و بهروزرسانی درخواستهای توسعه شبکه و واگذاری انشعابات، بیانگر تلاش شبانهروزی شرکت توزیع برق برای حفظ پایداری شبکه در این منطقه است.
وی با اشاره به وضعیت پایداری شبکه در ایام اوج بار تابستان افزود: با وجود ناترازی و محدودیتهای سراسری، پایداری شبکه در تابستان امسال نسبت به سال گذشته ارتقا داشته است و امیدواریم با نصب و افزایش ظرفیت ترانسفورماتورها، مشکل ضعف ولتاژ در روستاهای سردره، درهتو، علیا و بخش علاء نیز به طور کامل مرتفع شود.
ابراهیمپور با تأکید بر ضرورت مراقبت از تجهیزات برقرسانی بیان کرد: شبکه و تأسیسات برق سرمایه ملی به شمار میروند و هرگونه آسیب به ترانسها و خطوط هزینهها و خسارات سنگینی به همراه دارد؛ هدف اصلی رساندن برق پایدار و مطمئن به دورافتادهترین نقاط و جلب رضایت حداکثری مردم است.
در ادامه این مراسم، سید محمدرضا موسوی جزایری؛ معاون برنامهریزی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به دستاوردهای کلان این شرکت گفت: تاکنون بیش از ۷۱۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط احداث شده، ۲۵ روستای فاقد برق در استان برقدار شده و بیش از ۶۴۰ دستگاه ترانسفورماتور نصب و راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: در زمینه تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار، با توجه به دغدغه و نارضایتی مردم از سرقت سیمها، شاخص اجرای این طرح طی دو سال گذشته از ۳۲ درصد به بیش از ۸۵ درصد ارتقا یافته که این جهش، رضایتمندی بالایی را به همراه داشته است.
معاون برنامهریزی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با تشریح اهداف فنی این طرحها بیان کرد: جایگزینی پایههای فرسوده با پایههای بتنی جدید و تبدیل سیمهای مسی به کابل خودنگهدار علاوه بر کاهش خاموشیها، تثبیت ولتاژ و پایداری شبکه، باعث افزایش ایمنی و پیشگیری از خطرات برقگرفتگی، جلوگیری از سرقت تجهیزات و بهبود مبلمان شهری و روستایی میشود.
در این آیین پروژههای تبدیل ۱۹ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، تعویض پایههای فرسوده در ۴ روستای صیدون، بهسازی شبکه روستاهای پشتپَر، طلاور، دیمه سرحدی و سیدبهزاد، توسعه شبکه در روستاهای برول، سردره و واجل، و همچنین بهسازی شبکه روستاهای دوبند و طوفزری تنگ چویل افتتاح شد.