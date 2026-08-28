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۶۱۶ طرح مدیریت بحران در مازندران اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران مازندران از اجرای ۶۱۶ طرح در حوزه مدیریت بحران استان طی فعالیت دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها بیش از یک هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
حسینعلی محمدی با اشاره به اقدامات برای افزایش تابآوری مازندران در برابر حوادث افزود: اجرای این طرحها با هدف کاهش خطرپذیری، ارتقای زیرساختهای حیاتی و افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی و نیروهای عملیاتی استان دنبال شده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از طرحهای اجراشده به کاهش مخاطرات در مناطق سیلخیز، بهسازی و ایمنسازی محورهای مواصلاتی، ساخت و تجهیز سدها و آببندانها و تقویت زیرساختهای مرتبط با پدافند غیرعامل اختصاص داشته است.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران ادامه داد: تجهیز و نوسازی امکانات امدادی و عملیاتی، توسعه سامانههای پایش و هشدار سریع، آموزش و توانمندسازی نیروهای انسانی و استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی از دیگر محورهای اقدامات انجامشده در این مدت بوده است.
وی با بیان اینکه افزایش آمادگی پیش از وقوع حوادث یکی از اولویتهای مدیریت بحران است تاکید کرد: مجموعه این برنامهها با هدف ارتقای توان پیشگیری، آمادگی و پاسخ سریع به حوادث و در نهایت کاهش خسارات جانی و مالی در استان اجرا شده است.
وی همچنین بر تداوم اجرای طرحهای زیرساختی و تقویت ظرفیتهای مدیریت بحران در مازندران تأکید کرد و گفت: استمرار این روند میتواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی، تابآوری و آرامش مردم استان در برابر مخاطرات طبیعی و حوادث داشته باشد.