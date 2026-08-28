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امام جمعه نقده گفت: دشمن در کمین اختلاف افکنی است پس مسئولان و مردم باید با اتحاد و انسجام ملی برای رفع مشکلات جامعه تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه نقده به امامت حجت الاسلام مهدی ستارزاده برگزار شد.
امام جمعه نقده ضمن سفارش به تقوای الهی، با اشاره به پیشرفتهای علمی و فناوریها در جهان افزود: این پیشرفتها باعث ایجاد مشکلات روانی در جامعه شده است، اما برای استفاده بهتر از این خدمات نقشه راهی بنام قرآن آمده است که میتوان تمام این فناوری ها را مدیریت کرد.
حجت الاسلام مهدی ستارزاده، ضمن تبریک هفته های دولت و وحدت، با اشاره به ضرورت تبیین خدمات دولت برابر منویات رهبر شهید تصریح کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند و باید خدمات صورت گرفته به سمع و نظر مردم برسد تا مردم بدانند در طول یکسال چه خدماتی دریافت نمودهاند.
وی این هفته را یاد آور شخصیتهای بزرگ تاریخی دانست و ادامه داد: دشمن شهیدان رجایی و باهنر را از ما گرفت، اما خدمات ارزنده آنها همچنان در ذهنها باقی مانده است و مشیت الهی این بود این دو یار دیرین باهم به دیدار حق بشتابند.
اشاره به ساده زیستی این دو بزرگوار از دیگر محور های خطبه های امروز نماز جمعه نقده با موضوع هفته دولت بود.
امام جمعه نقده هفته دولت را یادواره روزهای سخت توطئه دشمنان در برهههای خاص زمانی دانست و گفت: امروز هم دشمن در کمین اختلاف افکنی است و دقیقا وحدت بین مردم و مسئولان را هدف قرار داده است اما مسئولان و مردم باید تمام حزبها و جناحها را کنار بگذارند و با اتحاد و انسجام ملی با تبعیت از مقام معظم رهبری و توصیههای رهبر شهید برای رفع مشکلات جامعه تلاش کنند.