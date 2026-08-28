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در آستانه هفته دولت، طرح ساخت سالن ورزشی چندمنظوره روستای قلعهشیر در بخش نصرآباد، با مشارکت فعال مردم و اعتباری بالغ بر ۱۳۳ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سالن ورزشی چندمنظوره روستای قلعهشیر واقع در بخش نصرآباد، با مساحتی بالغ بر ۹۰۰ مترمربع، پس از طی مراحل اجرایی به بهرهبرداری رسید.
این طرح که با تکیه بر بودجه دهیاری روستای قلعهشیر و همراهی مردم منطقه به پایان رسیده است، گامی مهم در جهت گسترش زیرساختهای ورزشی در روستاها به شمار میرود.
فرماندار تربتجام، در مراسم گشایش این مجموعه با تأکید بر اهمیت ورزش در ارتقای سلامت همگانی گفت: بهرهبرداری از این سالن میتواند نقش بسزایی در ایجاد نشاط و شادابی در جامعه و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیتهای ورزشی نوجوانان، جوانان و نونهحالان داشته باشد.
مه آبادی با اشاره به امکانات جدید این مجموعه افزود: این سالن فرصتی ویژه برای تمامی علاقهمندان به ورزش فراهم میکند تا از تجهیزات مدرن بهرهمند شوند.