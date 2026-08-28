استاندار گلستان، در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح طرح گردشگری و احیای جزیره آشوراده اعلام کرد:این طرح با سرمایه‌گذاری بیش از ۶ همت و با همراهی کامل دستگاه‌های اجرایی، علما، نمایندگان و بخش خصوصی، به‌عنوان محور اصلی توسعه گردشگری و اشتغال استان کلید خورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی اصغر طهماسبی با اشاره به تصویب طرح در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور گفت: این طرح در دو مرحله ۳ همتی اجرا می‌شود و هدف آن ایجاد اشتغال پایدار، توسعه گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در استان است.

طهماسبی تأکید کرد:سالانه میلیون‌ها زائر از گلستان عبور می‌کنند، اما با ماندگاری کم، عملاً بهره اقتصادی پائینی برای مردم دارد که احیای آشوراده یکی از راهکار‌های اصلی تغییر این وضعیت است.

طهماسبی از مذاکرات با دبیرکل اکو، سفیر ترکمنستان و مقامات قزاقستان خبر داد و گفت: ایجاد بازارچه سه‌جانبه در گمیشان و فعال‌سازی مرز‌های تجاری از برنامه‌های جدی استان است.

او با اشاره به نشست کشور‌های ساحلی خزر در تهران گفت: مشکلات زیست‌محیطی خزر مشترک است و توسعه اقتصاد دریا محور باید با هماهنگی منطقه‌ای پیش برود.

استاندار گلستان با اشاره به تنوع قومی استان، وحدت و انسجام مردم را سرمایه اصلی توسعه دانست و گفت: گلستان با داشتن ۸ اقلیم از ۱۳ اقلیم کشور، ظرفیت بی‌بدیلی برای گردشگری دارد.

طهماسبی از حضور حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور و سرمایه‌گذار طرح قدردانی کرد و گفت: این طرح می‌تواند غبار محرومیت را از چهره منطقه بزداید.