امام جمعه یاسوج؛
آمریکا در تحریم اقتصادی نیز شکست میخورد
امام جمعه یاسوج گفت: دشمن آمریکایی پس از شکست در عرصه نظامی، امروز به جنگ اقتصادی و تحریم روی آورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت الله حسینی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یاسوج، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات اخیر و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: محاصره دریایی، تحریم و فشار حداکثری موضوع جدیدی نیست و آمریکا در گذشته نیز تلاش کرد با تحریمهای شدید، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد، اما در این سیاست نیز شکست خورد.
آیت الله حسینی افزود: با حول و قوه الهی، ملت ایران در این محاصره و تحریم نیز آمریکا را شکست خواهد داد و نیروهای مسلح و مجموعه نظام باید آمادگی لازم را در حوزه اقتصادی و نظامی داشته باشند.
وی با اشاره به احتمال اقدامات نظامی دشمن ادامه داد: باید برای همه احتمالات آماده باشیم و در برابر هرگونه حمله دشمن، پاسخ متناسب داده شود.
آیت الله حسینی افزود: در جنگ اخیر مشخص شد آمریکا کشوری نیست که شکستناپذیر باشد و افسانه شکستناپذیری آمریکا فرو ریخت.
وی گفت: وقتی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران که از نظر آنها در ردههای پایینتر قدرت نظامی قرار داشت، شکست خورد، مشخص شد که آمریکا قابل شکست است.
امام جمعه یاسوج ادامه داد: همه تحلیلگران سیاسی و نظامی دریافتند که پیروز میدان، ملت قهرمان ایران و شکستخورده میدان، آمریکا و جبهه استعمار و استکبار است.
وی با اشاره به هفته دولت گفت: از دولتمردان، خدمتگزاران جامعه، رئیسجمهور، وزرا، استانداران و مدیران کل که در حال خدمت به مردم هستند، تشکر میکنم و هفته دولت را به آنان تبریک میگویم.
آیت الله حسینی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی همچنان وجود دارد، افزود: همه دولتها با مشکلات و فشارهای اقتصادی مواجه هستند، اما امروز باید بیش از گذشته مراقب مسئله وحدت باشیم.
امام جمعه یاسوج اضافه کرد: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و جدایی میان حاکمیت و ملت و همچنین دولت و مردم است، در حالی که شرایط امروز کشور عادی نیست و جمهوری اسلامی ایران همزمان با جنگ نظامی و اقتصادی مواجه است.
وی گفت: با وجود هدف قرار گرفتن زیرساختها و شهادت تعدادی از مسئولان و نیروها، در حوزههایی مانند برق، آب، گاز و سایر بخشها اختلال گستردهای در زندگی عمومی مردم ایجاد نشد.
آیت الله حسینی بیان کرد: اقتدار امروز کشور مرهون حضور و همراهی مردم است و مردم ایران با ایستادگی در کنار نظام، اسلام و کشور، عزت و استقلال ایران را حفظ کردهاند.
امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریمهای آمریکا علیه ایران بیان کرد: دشمن آمریکایی پس از شکست در عرصه نظامی، امروز به جنگ اقتصادی و تحریم روی آورده است، اما همانگونه که در دورههای گذشته نیز شاهد شکست سیاستهای آمریکا بودهایم، این بار نیز آمریکا در تحریم و فشار اقتصادی شکست خواهد خورد.
وی همچنین درباره اهمیت حجاب و پایبندی به ارزشهای دینی اظهار داشت: جامعه اسلامی باید نسبت به ارزشهای دینی و اخلاقی اهتمام داشته باشد و از گسترش ناهنجاریهای اخلاقی جلوگیری کند.
آیتالله حسینی در ادامه با اشاره به روز وقف، وقف را از مصادیق صدقه جاریه دانست و افزود: کسانی که اموال خود را برای امور خیر وقف میکنند، از ثواب بزرگی برخوردار میشوند.
وی گفت: وقف زمین و املاک برای ساخت مسجد، مدرسه، بیمارستان و دیگر امور عامالمنفعه، نمونههایی از صدقه جاریه است و میتواند فرهنگ خیر و نیکوکاری را در جامعه اسلامی گسترش دهد.