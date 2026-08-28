به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هفته دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست به تشریح مهمترین اقدامات این سازمان در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: توقف عملیات ساخت و ساز پتروشیمی میانکاله از اقداماتی مهمی بود که با پیگیری رئیس جمهور انجام شد و با دستور ویژه رئیس‌جمهور، مصوبه‌ای برای لغو احداث پتروشیمی گرفته شد.

انصاری افزود: در بند دوم مصوبه نیز بازگشت و عودت اراضی به منابع ملی مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به بالا آمدن آب دریاچه ارومیه تصریح کرد: کمی آب در بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه ارومیه مرتفع شد، اما همه دلیل آن بخاطر بارندگی‌ها نبود و بخشی از آن به دستورات ویژه رئیس جمهور ربط داشت.

انصاری اضافه کرد: با ریاست آقای دکتر عارف ستاد احیای دریاچه ارومیه فعال شد و ایشان همواره نگاه ویژه‌ای به حقابه تالاب‌ها و سهم طبیعیت داشته‌اند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از پهپاد و تجهیزات جدید برای پایش منابع طبیعی را از دیگر اقدامات مهم دولت چهاردهم در زمینه حفاظت از محیط زیست خواند و افزود: مجموع انرژی‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود که با رشد ۷۸ درصدی اکنون به حدود ۵ هزار مگاوات رسیده است.