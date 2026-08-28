امام جمعه کرمانشاه در جمع نمازگزاران مسجد جامع با تبریک میلاد آخرین پیامبر الهی و حضرت امام صادق علیه السلام گفت : مهمترین توصیه معمار کبیر انقلاب اسلامی و امام شهید امت بحث راهبردی و بنیادی وحدت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،

آیت الله غفوری در ادامه استان کرمانشاه را یکی از زیباترین نمادهای وحدت برادران مسلمان دانست که در طول تاریخ همواره مستحکم بوده است.

وی افزود اینجا مردم با کمال صفا و صمیمیت در کنار هم هستند به هم کمک می‌کنند و با هم وصلت دارند.

آیت الله غفوری در ادامه با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته وحدت گفت: با همراهی دولت و مردم می‌توانیم امید دشمن را از ضربه زدن در عرصه اقتصادی و هدف قرار دادن معیشت مردم قطع کنیم.

وی تصریح کرد:ضرورت دارد دولتمردان همه ارکان اقتصاد و جامعه را در یک شرایط جهادی مدیریت کند و باید در قوه قضاییه برخورد با فرصت طلبان و مفسدان اقتصادی شاهد باشیم .

خطیب جمعه کرمانشاه در پایان با اشاره به سالروز خروج آمریکا از افغانستان گفت :قرار است این تاریخ دوباره تکرار شود و با همان سرافکندگی از منطقه خارج شود.

همچنین سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز کرمانشاه حاج ماموستا بختیاری امام جمعه و جماعت مسجد محمد مصطفی در محله دولت آباد کرمانشاه بود که به موضوع وحدت امت اسلام عشق به اهل بیت پیامبر و عمل به توصیه موکد قرآن مبنی بر وحدت پیرامون توحید الهی و قرآن کریم پرداخت.



همچنین ادارات مختلف استان هم با برپایی ۵۳ میز خدمت در مسجد جامع کرمانشاه حضور یافتند

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