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مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش رطوبت و شرجی در آبادان و خرمشهر از اواخر وقت فردا شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به ناپایداریهای جوی طی امروز، آسمان بیشتر مناطق استان ابری خواهد بود و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط و گاهی تندباد لحظهای در برخی مناطق، بهویژه ارتفاعات شمالی و شرقی، وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به ناپایداریهای جوی طی امروز، آسمان بیشتر مناطق استان ابری خواهد بود و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط و گاهی تندباد لحظهای در برخی مناطق، بهویژه ارتفاعات شمالی و شرقی، وجود دارد.
محمد سبزهزاری افزود: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد تا روز یکشنبه هفته آینده دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه در بیشتر نقاط استان، بهجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی، تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: از روز دوشنبه هفته آینده روند کاهش دما در سطح استان آغاز میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت رطوبت در جنوب استان گفت: از اواخر وقت فردا تا اواسط روز دوشنبه هفته آینده، با افزایش رطوبت، پدیده شرجی در سواحل و مناطق جنوبشرقی خوزستان پیشبینی میشود که آبادان و خرمشهر نیز تحت تأثیر این جریانات مرطوب قرار خواهند گرفت.
سبزهزاری همچنین از افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق استان خبر داد و افزود: طی امروز، فردا و همچنین از روز دوشنبه هفته آینده، وزش باد در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبی و مرکزی استان متوسط و گاهی نسبتاً شدید خواهد بود و تندبادهای لحظهای نیز دور از انتظار نیست.
وی گفت: در پی وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک موقتی در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبی و مرکزی خوزستان وجود دارد.
سبزهزاری درباره نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته استان نیز تصریح کرد: هویزه با دمای ۴۹.۵ درجه و ایذه با ۲۶.۶ درجه سانتیگراد بهترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان بودند.
وی افزود: در همین مدت، بیشینه دمای اهواز به ۴۷.۸ و کمینه آن به ۳۰.۱ درجه سانتیگراد رسید.