به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور پسران، گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره «آقای شهید ایران»، تا هشتم شهریور به میزبانی ارومیه و در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از ۲۵ استان کشور در حال برگزاری است.

همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، دوره ارتقای داوری درجه دو به یک نیز برگزار می‌شود که فرصتی برای ارتقای سطح دانش و مهارت داوران این رشته در کشور خواهد بود.

در جریان برگزاری این رقابت‌ها، حبیب اله قربانی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان، سعید خوش بخت رئیس گروه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و بابک محمودپور رئیس هیأت بدمینتون استان با حضور در سالن ۶ هزار نفری غدیر، از نزدیک روند برگزاری مسابقات و نحوه میزبانی ارومیه را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.