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۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در گردشگری منابع آبی مازندران ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران از ثبت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در گردشگری تأسیسات و منابع آبی استان خبر داد و گفت: نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری نیز در این حوزه در دست اقدام است.
حیدر داوودیان همچنین با اشاره به ظرفیت منابع آبی استان برای تولید انرژی اظهار کرد: در حال حاضر سه مگاوات برق از انرژی آب و نیروگاههای برقآبی تولید میشود و پیشبینی میکنیم این ظرفیت در آینده به ۲۰۰ مگاوات برسد.
وی با اشاره به افزایش اعتبارات شرکت آب منطقهای مازندران گفت: اعتبار مصوب شرکت از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۳۰۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران افزود: با احتساب اعتباراتی که از محلهای مختلف برای اجرای طرحها در نظر گرفته شده، مجموع اعتبارات شرکت آب منطقهای مازندران امسال به حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میرسد که تلاش میکنیم این اعتبارات تخصیص یابد.