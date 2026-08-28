به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از ثبت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در گردشگری تأسیسات و منابع آبی استان خبر داد و گفت: نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیز در این حوزه در دست اقدام است.

حیدر داوودیان همچنین با اشاره به ظرفیت منابع آبی استان برای تولید انرژی اظهار کرد: در حال حاضر سه مگاوات برق از انرژی آب و نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم این ظرفیت در آینده به ۲۰۰ مگاوات برسد.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اعتبار مصوب شرکت از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۳۰۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران افزود: با احتساب اعتباراتی که از محل‌های مختلف برای اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شده، مجموع اعتبارات شرکت آب منطقه‌ای مازندران امسال به حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که تلاش می‌کنیم این اعتبارات تخصیص یابد.