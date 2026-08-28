رقابت‌های والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۹ سال استان خراسان جنوبی، گرامیداشت شهدای بشرویه در جنگ رمضان، در سالن شهرداری بشرویه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این مسابقات به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی بهدشت بشرویه و با رقابت ۸ تیم برتر از سراسر استان در دو گروه چهار تیمی برگزار می‌شود.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، در گروه اول تیم‌های بهدشت بشرویه، صنعت کویر بیرجند، هیئت والیبال طبس و ایرانیان طبس (ب) به مصاف یکدیگر می‌روند.

در گروه دوم نیز تیم‌های ایرانیان طبس (الف)، ستاره‌ساز فردوس، قهستان قاین و آینده‌سازان هیئت سرایان برای صعود به مرحله نهایی با هم رقابت می‌کنند.

رسول عباسی فرماندار بشرویه در مراسم آغاز این رویداد ورزشی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش قهرمانی و ایجاد نشاط اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان، میزبانی شایسته از رویداد‌های استانی را گامی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی و فرهنگی منطقه عنوان کرد.