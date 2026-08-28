به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفید پوست اظهار کرد: برابر اخبار دریافتی مبنی بر قاچاق فرآورده‌های نفتی (گازوئیل) در آب‌های شمال خلیج فارس به وسیله شناور‌های صیادی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دریابانان ماهشهر قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با تشکیل چند تیم عملیاتی واکنش سریع، با اعزام به موقع به محل، شناور‌های مورد نظر را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و هوشمندانه ضمن توقیف چهار فروند شناور و دستگیری ۱۲ نفر، ۵۹ هزار و ۶۰۶ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به مقابله جدی و بدون وقفه مرزبانان با پدیده شوم قاچاق به ویژه سرمایه ملی خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی محموله سوخت کشف شده را بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان دستگیر شده تحویل مراجع ذی صلاح شدند.