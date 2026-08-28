همزمان با هفته دولت، میز خدمت مسئولان با هدف پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردم در مصلای نماز جمعه خرمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت هفته دولت، میز خدمت مسئولان با حضور فرماندار ویژه خرمشهر و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در مصلای نماز جمعه این شهرستان برگزار شد.

فرماندار ویژه خرمشهر گفت: دیدارهای مستقیم مسئولان با مردم در برنامه شهرستان قرار دارد و این دیدارها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

لفته دورکوندی افزود: امروز همزمان میز خدمت در دو مصلای مینوشهر و خرمشهر برگزار شد تا مردم بتوانند بدون واسطه مسائل، مشکلات و مطالبات خود را با مسئولان مطرح کنند.

وی هدف از برگزاری این برنامه‌ها را نزدیک‌تر شدن مسئولان به مردم عنوان کرد و گفت: باید از حالت شعاری عبور کنیم و ارتباط مسئولان با مردم به شکل عملی و مستمر دنبال شود.

فرماندار ویژه خرمشهر تصریح کرد: در برنامه‌های شهرستان پیش‌بینی شده است دیدارهای مردمی با مسئولان در فرمانداری خرمشهر نیز برگزار شود تا مردم بتوانند با انتخاب نماینده‌ای از بخش‌های مختلف، مطالبات خود را به‌صورت منسجم پیگیری کنند.

دورکوندی تأکید کرد: فرمانداری ضمن نظارت بر روند پیگیری مطالبات مردم، بر اجرای وعده‌های مسئولان نیز نظارت خواهد داشت تا موضوعات مطرح‌شده در دیدارهای مردمی به نتیجه برسد.