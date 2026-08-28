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شیراز میزبان رقابت‌های کیوکوشین کشور

چهارمین دوره مسابقات کشوری تیم منتخب کیوکوشین سوسای ماس اویاما KWO، پنجم و ششم شهریورماه در سالن شهید دستغیب شیراز برگزار می‌شود.
عکاس :فریبا فضلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ - ۱۳:۳۵
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برچسب ها: کیوکوشین ، شیراز ، رزمی
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