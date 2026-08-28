نتایج دیدار های هفته های دوم و سوم دور مقدماتی لیگ دسته یک فوتبال آذربایجان غربی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هیئت فوتبال آذربایجان غربی نتایج رقابتهای لیگ دسته یک استان در فصل ۱۴۰۵ را اعلام کرد.



در هفته دوم دور مقدماتی نتایج زیر به دست آمد:

شایان بوکان ۱⃣ - ۳⃣ تراکتورسازان

قوشاچای اسپور میاندوآب ۱⃣ - ۱⃣ کانیا بوکان

نتایج دیدارهای هفته سوم دور مقدماتی به شرح زیر است:



امیدان برتر سلماس ۱⃣ - ۵⃣ اورین خوی



تربیت شاهین دژ ۴⃣ - ۱⃣ شایان بوکان



تراکتور سازان ۶⃣ - ۱⃣ قوشا چای میاندوآب

میلان مهاباد ۸⃣ - ۰⃣ ماد مهاباد

ده شمس اشنویه ۴⃣ - ۴⃣ جواد حصار میاندوآب

بالو اسپور ارومیه ۲⃣ - ۱⃣ شاهین دیزج خوی

کانیا بوکان ۳⃣ - ۰⃣ آشتی مهاباد