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همزمان با هفته دولت سه طرح عمرانی در بخش خواجه شهرستان هریس با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،همزمان با هفته دولت در روستای حسینآباد ۲۱۰ مترمربع کفپوش با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
در روستای سرخه گاو طرح جادهسازی، زیرسازی و آسفالت به مساحت ۲۶۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
در روستای چنزق طرح آسفالتریزی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان و به طول ۲۰ کیلومتر افتتاح شد.
در روستای ولیلو احداث چاه و اجرای خط انتقال آب که شامل حفر چاه و اجرای ۲۸۰۰ متر خط انتقال با آبدهی ۳ لیتر بر ثانیه و با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان افتتاح شد.
طرحهای عمرانی شهرداری شهر هریس شامل آسفالت ریزی و کفپوش معابر و جدول گذاری با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.